俄烏戰事已持續近三個月，其代理人戰爭的色彩越來越濃。美國與西方從出錢、出槍、出力，發展到公開承諾保障烏克蘭的國家安全，美俄衝突也將拉開帷幕，天下大變。

時局中一個值得關注的現象，是美國「台灣牌」的運作越來越具有「目標中國」的特徵。美國對台政策與對中國施壓、進行外交脅迫的關係，越來越露骨、越來越緊密。挑釁中國的政策特徵日益突出。主要體現在將中國具有「侵略台灣」的可能性，與俄烏戰事的走向捆綁在一起。在國際社會拋出「台灣會不會成為下一個烏克蘭」的命題。國際反華氣焰，甚囂塵上。

對此以俄烏戰事為遮掩的「拱火」意圖，民進黨當局正中下懷，不僅高度配合，而且步步緊跟。民進黨宣稱：「政府正在細緻地研究俄烏軍事衝突」。綠營媒體渲染，台灣軍方「經美同意」，「準備在太平島延長跑道供戰機起降」。2022年4月，台灣相關部門也將退縮的南海政策，調整為對大陸採取攻擊立場，宣稱大陸「堅持以其『錯誤定位的主張』，『在南海進行擴張主權的宣示』，違反了國際法及歷史事實」。就台灣將積極加入美國與西方「重創中國」的陣營，發出強烈信號。

烏克蘭危機實質是美俄衝突

俄烏戰事是拜登政府全球戰略一個組成部分，烏克蘭危機的實質是美俄衝突，這一真相已經越來越清楚。但拜登政府從其「兩洋戰略」出發，仍然企圖借台海局勢的惡化，來實現對美國全球戰略利益的平衡，其對台政策仍然繼續故意釋放錯誤信號，欲蓋彌彰，製造「美國利益與台灣利益高度一致」的錯覺，亞太局勢處於險境。

近日，美國國務卿布林肯在參議院外交事務委員會聽證會上就再次聲稱，美國要盡所能「幫助台灣」。突出點是布林肯將重心放在「遏止中國發動戰爭」和「台灣自衛」上。他強調「就台灣本身而言，我們決心確保它能擁有一切必要手段，來保護自己免受任何潛在的侵略」。布林肯還宣稱，美國將支持台灣本土防務的工業能力，重點幫助台灣增強「不對稱作戰」的能力，以起到「威懾作用」。

中國對世界格局有自己的判斷，絕不會被美國所謂「憑藉盟友與夥伴關係形成的優勢地位」，而被「帶節奏」。對受到衝擊的大國關係，對美歐關係、美印關係、美日韓關係、美國與東南亞各國的關係等。中國也有自己的戰略邏輯，中國主張通過外交努力，制止俄烏戰爭升級，立即停止戰爭。中國強調維護國家主權和領土完整，強調台灣不是烏克蘭，不可同日而語。

中國還提出，西方國家應該將重點放在維持對己有利的歐洲安全秩序方面。應該說，中國在對美國進行堅決抵制，做好應對衝突方面，已經做好準備。雙方都意識到，中美關係有可能進入「打明牌」階段。拜登政府對台灣牌的運作，必然是重點。

在兩岸關係上，對民進黨的分裂主義立場，對「台獨」趨勢，必須「防患於未然」。試問，如果明天美國命令台灣做動手挑釁大陸的準備，民進黨當局會怎麼辦？難道除了奉旨而行，還有其他選擇嗎？如此下去，台灣與美國要維持的世界秩序，與美國拋出的「自由開放的印太地區」，與美國正在推進的所謂「亞洲北約」將會是什麼關係？

再進一步，如果民進黨把「印太戰略」四個字等同於「對付中國」，那麼，日本的再軍事化問題與台灣前途問題將演變成什麼關係？海峽周邊、南海、兩岸的和平又怎麼辦？兩岸蒙受的衝擊、損失是什麼，台灣其他政黨能夠提出替代方案，打破「親中賣台」的魔咒嗎？

對於上述每一個情況，民進黨當局是絕不會進行細緻思考的，更不會提出什麼應對方案。民進黨有言在先，底牌也早準備好，那就是將台灣的一切，包括台灣的未來，統統交給美國「堅如磐石」的承諾。民進黨政要不是已經表態了嗎，哪怕「以掃帚應戰」，他們的「自衛能力」也能交給民眾一個「更安全的台灣」。這種不怕穿幫的詐術，令人扼腕，遺憾的是卻大有市場。因為民眾的知情權被掌握在民進黨手中。

拜登政府台灣牌運作特徵

所以本文認為，有必要將俄烏戰事背景下，拜登政府台灣牌的運作特徵，即如何利用民進黨所持的抗中立場，對大陸進行施壓、挑釁。將民進黨視為馴服工具，使其為美國脅迫外交「鋌而走險」的對台政策實質，曉之以眾。

從以下角度，探討兩岸應有的解讀：

一，俄烏戰事背景下，拜登政府將其「兩洋戰略」，披上「北約全球化」的「虎皮」。顯示依恃「印太戰略」，美國有能力把戰火燒到亞太，有能力將歐亞大陸，開闢為「歐亞戰場」。美國對華強硬派虎視眈眈地揚言，「如果改變不了中國的體制，就要重塑中國的周邊戰略環境」。

拜登政府宣稱「21世紀是美國人的世紀」，其實就是宣稱，美國要締造符合自己利益的新的世界秩序。其全球戰略的一個重要目標，就是聯合西方，「回師東向」，拉幫結夥，阻斷中國的崛起，以維護美國的地緣利益。為此，拜登政府打出將北約向印太方向擴展的大旗，賦予美國印太戰略強烈的，具有製造戰爭能力的威懾性。目的是向世界顯示，美國在應對世界和地區性危機方面，其立場是選擇加強干涉而不是減少干涉，赤裸裸地將美國對外政策的脅迫性，公諸於眾。拜登一副霸道嘴臉，強調在他的領導下，美國要「憑藉自身實力加盟友的特殊優勢地位」，「絕不允許中國超越美國」。

2022年3月28日，拜登向國會提交的2023財年預算案，國防開支高達8133億美元。美國國防開支首次突破8000億美元，實現了美國有史以來最高年度軍費預算。拜登政府執政初期那種以競爭名義，全方位強化對華遏制、打壓與威懾，同時也在中美關係中顯示一些合作需求，表達出避免衝突願望的對華政策基調，在俄烏戰事後，明顯變化。中美關係急劇地朝消極、競爭對抗、難以避免激烈衝突的方向發展。其中，拜登政府還借俄烏戰爭生事，就台灣問題，提出很多先決條件。

冷靜觀察，這些現象背後的關鍵，在於拜登政府是否能夠同時打贏歐洲、亞太兩場戰爭。從俄烏戰事與美國全球戰略的關係的可能性，從歐洲存在的各種政治野心，美國國內政黨政爭的尖銳與惡化程度看，應該說，這樣的可行性需要打一個大大的問號。

二、顯示美國將從「利益交換」角度，干預台海問題

拜登政府繼承了川普政府「目標中國」的定位和對華政策的基本思路，其基本特徵就是「不講邏輯」。因此，這種所謂「更可持續的對華競爭戰略」，本身就是不可持續的。俄烏戰事以來，拜登政府對此卻進一步發揮，為迫使中國改變烏克蘭問題上的中立立場，顯示美國將從「利益交換」角度，干預台海問題。美國政府和政客、媒體，從各個層次把烏克蘭危機與台灣問題混為一談，驅動中美關係朝衝突的方向演變。

拜登對華政策挑釁性依然明顯

繼中美領導人「雲會晤」後，拜登政府美國對華政策挑釁的動能，依然明顯。美國財長葉倫和國務卿布林肯先後表示，中國如果不站在「反對侵略」、「主持正義」、「維護民主價值」的西方陣營一邊，中國政府就不要指望「他關於維護自身利益的主張」，「會得到西方國家的尊重」。這種幾乎挑破大國關係交往邏輯的外交信號，在傳遞方式上，已經具有法律意義上，「即將超越」美國歷屆政府「一個中國」政策的含義。同時也毫不遮攔地顯示出，美國將從「利益交換」角度，干預台海問題。在中美「雲會晤」後，美國連續派出重量級政客組團訪台，將對台政策與實現拜登政府的地緣戰略目標，公開掛勾。針對這種態勢，中國對美國在台灣問題上的遏制、打壓和挑釁行為，進行了堅決鬥爭。

三、拜登對民進黨「不斷加持」，公開助其「獲勝的能力」，遭到削弱

拜登政府的台灣牌，大體可分為三個層級：一是從所謂普世民主價值角度，給民進黨當局提供政治上的支援，如將「支持烏克蘭抗俄」與「支持台灣民主」並列。二是加強美國與台灣在經濟、軍事合作，防疫和國際空間等方面「全方位」的「政策協調」，對民進黨「台獨理念」，提供「信心」支援。三是對台政策向配合美國以中國為戰爭對象的對華政策傾斜。第三個層級是其重點，是拜登對台政策與民進黨親美抗中路線的結合，也可稱之為「目標中國」。

例如，利用俄烏戰爭背景，拜登政府一方面給民進黨當局抗中路線「打氣、撐腰」，一方面賦予民進黨「制止大陸武統台灣緊迫性的關鍵角色」，另一方面，又給民進黨塗抹上「維護台灣民主價值，抵制專制主義的正義性色彩」。拜登政府聲稱：美國與西方在台灣問題上的目的，是「努力減少與中國開戰的可能」。聲稱美國與西方「對台灣的承諾不變」。實際上，是企圖將台灣「烏克蘭化」，勒索中國。以達到藉台灣牌配合美國的戰爭威懾手段，配合美國維護印太地區秩序方面的戰略需要。

對拜登政府挑釁度極高的對台政策，中國及時推出了強度極高的反制手段，給予美國最嚴重的警告，基本達到了使拜登政府對民進黨「不斷進行加持」的能力遭到削弱的目的。集中體現在不久前，美國第三號政治人物，眾議院議長裴洛西原定於3月10日，《與台灣關係法》40周年之際到台灣出席紀念活動。在中國大陸發出警示後，裴洛西以「新冠陽性」推遲訪台。替代方案是由美國國會6人團從澳大利亞返美途中，折道訪台。對民進黨當局不斷向美國戰爭威脅政策靠攏，無疑也是當頭一棒。

結語

俄烏戰事是一個觀察點，不是中美關係的全部。但作為一個側面，可觀察到中美作為競爭對手，雙方就共同關注的議題發生尖銳衝突的前景，幾乎不可避免。在這場衝突全面展開的過程中，台灣問題無疑是焦點。

這裡不討論美國「北約全球化」的大旗能夠打多久，也不討論拜登政府的「虎皮」，是否能夠確保歐洲幫助美國看住俄羅斯。從兩岸角度觀察，美國的印太戰略，目前是雷聲大、雨點小，美國在亞太要打代理人戰爭，自己卻不會出兵。正因為有這些瑕疵，所以，拜登要將重點放在台灣牌的運用上，要通過對準「目標中國」，來追求美國劃定的，美國在亞太地區的地緣戰略利益。

然而，事態說明，台灣不可能被包裝為烏克蘭，中國大陸也不是俄羅斯。如果拜登政府想在台灣海峽複製俄烏戰爭，中國一定奉陪。不過拜登政府自己也要想清楚，這將使全世界看得明白，即美國帶給台灣的，絕不是其承諾的所謂「更加安全」和「台灣有能力自衛」，而是「台灣更不安全」。美國是海峽和平的肇事者，卻一心只關心如何成為獲利者，美國對民進黨不斷「加持」，目的是要兩岸人民付出發展的代價，承擔蒙受戰火的損失，以保證美國「遙遙領先」的世界地位。天下有這樣的邏輯嗎？

（作者為上海台灣研究會研究員，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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