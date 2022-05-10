陸軍584旅1輛「勇虎」型戰車，於9日清晨實施「戰備偵巡」時，於新竹縣湖口鄉不甚撞擊中央分隔島，陸軍第六軍團也隨即發出新聞稿，表示歉意以及強化行車安全教育及防險管理等等。

陸軍自實施「戰備偵巡」科目後，戰車肇事率提高，屢屢登上新聞版面，當然會有些人會怒斥「訓練不力」或「戰力不足」，但是陸軍的高層必須頂住壓力，不可以因為少數人的責難就降低訓練難度或乾脆不做，更不要處分部隊長或駕駛，「嚴格的訓練士官兵最大的福利」，只要讓國人看到陸軍是真正有在精實訓練，都會諒解並支持的。

過去陸軍因為怕出意外及擾民，戰甲車幾乎足不出戶，連旅對抗都用悍馬車替代戰車，以降低出車的風險及意外，就算要至三軍聯訓基地，也是租賃板車運送，駕駛及車長對於道路駕駛經驗非常欠缺，反而增加危險性，況且駕駛戰甲車與輪車完全是不同的概念，戰甲車既鈍重又不靈活，還要與民車爭道，再加上台灣許多道路設計不良，常常會有急轉的路口或是驟然縮減車道，往往就會反應不及或路況不熟而肇事。

而戰甲車現在頻繁開出營區始於大鵬部長，他鼓勵部隊走出去，以展現軍威，也因為有部長當作「靠山」，我們的裝甲部隊得以「重見天日」，而且相信我們年輕的駕駛，在經常性的偵巡任務中，駕駛戰車會更精熟，對於車況、車容會更重視，當然民眾對於國軍要有「容錯率」，別動輒羞辱、謾罵，若是長期對國軍「期之如聖賢、用之如牛馬、視之如盜賊、棄之如敝屣」，年輕的官兵點滴在心頭，又怎麼會甘願全心為國家付出。

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