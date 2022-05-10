母親節，多麼溫馨感恩的日子，但老百姓笑不出來，有孕婦確診送醫的、有孕婦和腹中胎兒雙亡的、有躺在醫院沒辦法探視的、更多的是買不著疫苗，擔心母親和兒女染疫的。

民眾多希望政府大員用關愛的眼神看看他們、幫他們解決醫療方面的需求。但他們接到的僅是國家最高領導人蔡總統給的建言：｢別送媽媽打掃用品」以及撫弄著愛犬的照片：｢大家辛苦了，祝福大家母親節快樂！｣

不知道是哪個文青幫總統做的廣告，有沒有大腦啊？知道母親辛苦了，妳有幫母親們做點什麼嗎？愛護貓犬沒說不可以，但總該以人命為重是吧！摸摸別人家的小孩不行嗎？當父母官的也沒見一個出來說說話！

老子道德經上面說：「天地不仁以萬物為芻狗，聖人不仁以百姓為芻狗」。是說老天爺無心於萬物，任其自由生長；君主無心於愛民，任由百姓自己發展。蔡英文是不是聖人我不知道，但總是國家元首吧！把百姓視為芻狗像話嗎？

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