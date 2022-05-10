受疫情擴散及烏俄戰情僵持的影響，除了經濟成長持續向下修正外，全球製造業産業鏈顯得支離破碎而面臨重組與建構。雖然全球產業發展看似危機但仍充滿機會，短期來看產業鏈維穩、重構是政策聚焦，但長期的發展應在於智能産業鏈的重組與整合，也是未來兩岸共同經營的重點。

全球製造業有兩大主流體系：消費者市場與工業用市場，而産業鏈在此兩大產業區隔中都有決定性的影響，前者必須靠規模與量來取勝，而後者的關鍵在技術研發與産業鏈運籌帷幄。在面臨產業鏈危機的時刻，擴大、深化單一標準市場規模的消費主義 (Consumerism)是需求端的關鍵政策，而促進多元化市場是供應端常用的政策，供需兩端都需要穩定、高效率產業鏈的支援。

消費者市場産業鏈屬於標準統一的大眾消費市場，重視的是多元化供應鏈的成本與效率，業者靠是市場規模經濟、產業鏈管理成本與效率、通路與品牌等；工業市場産業鏈是專業供應鏈，重視的是技術專業性、上中下游模組介面相容性 (Compatibility) ，産業鏈與原物料掌控等，業者競爭優勢主要來自於成本與效率治理、市場行銷能力，專業化技術研發能力、産業鏈槓桿與結盟能力與等。

為因應治理產業鏈受到全球政治與經濟環境的衝擊，大陸發改委在2021年秋提出了「鏈長制」的政策，在全國主要城市推動產業鏈的重構工作。另一方面，中共中央2022年4月中宣佈建設「全國統一大市場」並掌握新商機，目標在於以國內大循環為主體，國內國際雙循環相互促進的新發展格局，並推動「城鎮化」以擴大國家整體消費能力為目標。「全國統一大市場」是宏觀需求端的經濟政策，適用於所有市場，而「鏈長制」是微觀供應端的產業政策，比較適用於工業產業鏈。

發展高效率、高彈性智能平台是分布式經濟的趨勢，而以消费主義擴大市場規模也是重要的配套政策。在半導體產業中，Intel積极推動的智能產品平台《開拓小晶片產業聯盟》(UCIe, Universal Chiplet Interconnect Express) 是橫向推動異業產品結盟的策略，而「鏈長制」則是大陸版、政府主導、縱向跨業產業鏈整合的平台機制，兩者異曲同工都是因應智能化時代的策略手段。

從宏觀經濟發展來看，由政府主導的「鏈長制」能夠全面掌握本區域產業鏈現狀 (有些類似台湾的「產業國家隊」)，目的在於保障重點企業和配套產業鏈企業的持續穩定生產。在較高不確定性的背景下，「鏈長制」應能更好發揮政府在宏觀調控中的作用，加強對新興產業鏈和高風險產業鏈的支持和協調，能夠快速修穩定產業鏈。

「鏈長制」的目標是實現融通協同發展，其概念在於：地方政府是「鏈長」，負責産業鏈的管理與成員間的協調，而在地企業是「鏈主」，負責企業的治理與經營，而建圈強鏈，構建良好產業生態是其終極目標。從政策內容來看，在「鏈長制」中，企業是執行、催生產業鏈重構的推手，而政府則是產業鏈重構的致能者(Enabler) 與政策的執行者。

在市場經濟的運作體系中，任何平台必有「主從」之分，「主」是掌握全域的舵手，而「從」是配合運作的支援角色，「鏈長制」體系亦然。用策略管理的角度來看，「主」就是 催生者 (Instrumental) 或主導者 (Syndicator)，而「從」就是致能者 (Enabler) 或促進者 (Facilitator)。在「主從關係」中，角色扮演與分配端看供應端技術成熟度及需求端應用市場結構，在産業的分野上也影響競爭優勢的發展方向。在產業鏈的經營上，主導者必須掌握需求端的專業知識 (Domain Knowledge)以形成無可取代的槓桿優勢，而致能者必須是供應端關鍵環節(致能技術)或關鍵資源的掌控者(新網路連結、基礎設施等)，在產業鏈形成專業化的競爭優勢。換言之，「鏈長制」主從角色的扮演及其功能應視技術特殊性 (Technological Specificity) 與市場差異性 (Market Particularity) 而異。

事實上，「鏈長制」是在政府主導下的平台經濟發展模式，但「因地制宜」仍是政策效率的重要考量。雖然「鏈長」政府，主要功能在於基礎設施與與共服務等宏觀方面的事實，但「鏈主」微觀的市場操作與配合才是致勝關鍵。「鏈長制」實施以來，長三角與珠三角經濟發達地區效果顯注，但東北地區、華北及中原地區效果似乎未能及時顯現。究其原因，地方經濟條件及產業結構對產業鏈重構有關鍵性的影響，換言之， 「鏈長」與「鏈主」互動機制與配套政策的設計也必須有專業化的考量。用「主從關係」的觀點來看， 「鏈長」在上述發達地區稱職的致能者角色；而在上述成果未能彰顯的地區，或因地方政府對產業缺乏深刻的認知，導致「鏈長」與「鏈主」的配合出現了方向上的落差。

從市場面來看，「鏈長制」必須由政府提供的管道及基礎設施，以利外部化網路模式提供協調與資源分享，企業經營產業鏈平台者則進一步提供資源整合的功能。市場機制的平台經濟運營牽涉到核心能力的策略操作，核心能力的條件在其獨特性(專業化) 、不可取代性、縱深擴張性、多元化應用 (Re-Use) 等。但畢竟工業市場及產業鏈種類繁多，不可能一體適用，而跨業更是現代產品開發的常態，故「鏈長制」政策的實施必須針對產業特性而量身訂做，也就是專業化「鏈長制」體系的開發，這也正是智能技術及網體系揮功效的最大機會。

在數位轉型全面智能化的網絡時代，多元化產業鏈重構，實踐「鏈長制」政策機制是個「地」制「宜」策略的運用，而解方案也必須靠智能網路技術來完成。 人工智能 (AI) 與區塊鏈是 web3.0 及分布式智能網路的最大趨動力，區塊鏈的功能在於形成不可竄改、去中心化的資料庫，而AI則是把資料庫中know-who 轉變戰 know-what，從單一標準無所不在規模 (Ubiquitous Reach) 轉型成為高度專業化、智能化、資訊趨動的分佈經濟(Distributed Richness) 的發展模式。企業可以利用智能化網路的整合，把產品的 專業化、客製化發揮到極致，最大程度滿足分散式經濟及 web3.0 環境中 Market particularities & Technology specificity 的互動關係，是產業「數位轉型」精髓之所在，也是推動「鏈長制」政策優化及區域適用性的最佳工具。

世事繁雜更迭，在產業前景晦暗不明的情況下，全球產業鏈重新建構已是勢在必行，端看各人戰略而已。智能技術提供了系统性產業鏈重構的契機，在分布經濟盛行的時代，提升經濟發展並不是組織幾個特定產業的國家隊就完事了，佈局產業鏈重組與建構才是長治久安、千秋萬代的功業，望有識人士費心思考。（作者為陽明交通大學退休教授）

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