5月8日居家隔離新制，防控政策讓許多人看得霧煞煞，觸動民眾內心最大恐懼是染疫後誰來救？從過去防疫加零到確診數每日破萬，可以看見重症死亡數不斷創新高。民眾突然意識到，就算相對確診染疫數的死亡數再如何低，卻不可否認對第一線醫護來說早已是沉重負擔，自然都害怕成為那個重症救不回來的冤魂。

防疫政策現在不在乎大規模的染疫確診數，只要注意重症數與醫療，但疫情防控中心自認為醫療能量很強，在OECD的全球醫護比排名卻是敬陪末端。大量確診造成中重症確診病患的增加，卻面臨醫療能量不足現況，醫護也會生病，根據國外的經驗，面對大規模的疫情擴散，醫護未來恐面臨不斷重複染疫再繼續堅守崗位的無奈迴路，這大概就是醫護心酸所在。

民眾最大質疑就是防疫超前部署完全失靈，防疫能量配置陷入如此混亂。在看不懂防疫新制的情況下，民眾只能抱持著恐懼染疫的無奈，再度上演自主閉門不出防疫模式。

面對病毒肆虐的防控無能，加上公衛端自我感覺良好防疫心態，讓醫療系統陷入疲於奔命，連帶觸發民眾開始擔憂確診洪峰下醫療資源的排擠效應，會不會變成同島染疫卻不同命的差別待遇？

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