提起5月9日，都會想起俄羅斯的二戰衛國戰爭勝利日。但大家都忘記了這一個日期還是另一場歷史偉大戰役「美吉多戰役」的勝利日。

美吉多戰役是人類歷史上有確切文字記載的第一場戰役。公元前1457年5月9日，圖特摩斯三世領導下的古埃及王國戰勝了330多個城邦組成的反埃及「迦南聯盟」，此後屢戰屢勝，最終締造了世界歷史上第一個跨洲際帝國埃及帝國。

當下西方輿論充斥著對俄烏衝突升級、烏克蘭反攻的各類猜想與評論，以及西方政客輪番飛抵基輔支援烏克蘭的聲勢，甚至還召開由美國主持40國防長會，擺出俄羅斯一國對抗美國領導的「40國聯軍」的壓迫感。加之中國不少網友本身對俄軍軍力「數天解決戰鬥」的超高期待落空，對俄羅斯國運的擔憂感上升，一些研究者還撰文建議中國公開支持俄羅斯。

其實，事態遠未到俄軍兵敗如山倒的地步。列舉美吉多戰役勝利日的巧合，就是想重提3477年前的那場戰役，埃及1：330最後都能贏；這場俄羅斯看似1：40的戰爭，也未必會輸。

當下的俄烏衝突，美國與北約發動的輿論戰來勢洶洶，一副想置俄羅斯以死地的架式，但戰爭靠的不是陣勢或聲勢，也不是參與行為體最多的那方就一定能贏。預測戰爭的成敗，也不能只是靠輿情。至少有四點確鑿的證據支撐「俄羅斯情況尚可」的總體判斷：

第一，西方支援烏克蘭的實際到賬物資與資金，遠不足以撐起烏克蘭的反攻與最終勝利。5月6日美國國務卿在講話中承認，2月24日以來美國對烏安全援助總額達38億美元。當天總統拜登講話也坦白，「已幾乎用盡了美政府可用於向烏提供安全援助的資金」。拜登曾想為烏克蘭向國會申請330億美元的援助但未果，於是他呼籲「國際夥伴們須繼續展示團結和決心，為烏提供源源不斷的武器和彈藥」。美國自己沒錢，讓盟友多出一些。

那其他「夥伴們」到底給了烏克蘭多少呢？我大體算了一筆，實際到賬應該不會超過50億美元。要知道澤倫斯基公開叫喊，烏克蘭一個月用於公務員工資、維繫戰時政府基本運作的費用就要70億美元。

由此看，無論此前英國首相約翰遜，還是近期國會眾議院議長佩洛西、拜登夫人、加拿大總理特魯多到訪基輔，多是把烏克蘭當成自己的政治秀場，以及一場場口惠而實不至的外交活動。難怪澤倫斯基反覆呼籲西方政客，「要來千萬別空手來啊！」可以想像，除非美西方10倍、20倍級的增加援助，否則根本無法支撐澤倫斯基宣稱的「7月反攻俄羅斯」的計劃。

第二，美西方對俄制裁衝擊不大，且還有可能讓俄羅斯賺了一筆。俄羅斯近萬億海外資產被凍結，經濟增長肯定會受到衝擊。但《經濟學人》雜誌5月初公開刊文說，制裁只是讓俄羅斯「受了皮外傷」。衝突以來，能源、糧食價格都暴漲20%以上。

國際貿易商家出於恐慌心態而產生的囤積行為，猛增對俄能源與糧食進口，3月底被曝出連美國都一周內對俄原油進口猛增43%。價量雙增，俄羅斯貿易商其實賺了不少錢的。俄羅斯財政部透露，5月將額外收到油氣收入4140億盧布的資金。

4月初推行的「盧布結算令」更是高招。美西方兩個月內推出對俄8000多項制裁（是40多年美西方對伊朗制裁總數的約3倍），一度令盧布從79:1大崩至154:1美元。「盧布結算令」則使盧布力挽狂瀾，甚至回漲至超出衝突前的66:1美元（5月8日匯率），創3年來新高。

國際貨幣市場上「求盧布、去美元」之勢已起。美國將「貨幣武器化」，180多國央行行長心裡想的肯定是同一件事：今天你拿美元打俄羅斯，明天就有可能打我。於是自然產生的後果是，美國作為國際儲備貨幣的比例已降至58%上下的歷史新低，「去美元化」已然在加速。

第三，美歐內部裂痕已起，對俄制裁與戰略壓制不會長久。匈牙利已多次重申反對並將否決對俄能源制裁，目前已有超過10個國家接受了「盧布結算令」，暗暗選擇與俄羅斯進行妥協。

現實比人強，歐盟對俄能源依賴度超過40%，有一些國家（如斯洛伐克、奧地利等）對個別能源種類（如石油、煤、天然氣等）對俄的依賴度甚至超過80%。沒有俄羅斯，他們的日常生活真的受到巨大衝擊。

4月，歐元區通脹率7.5%，創歷史新高。不少歐元區國家與生活相關的支出（電費、糧價）有的都漲了15%以上。反戰聲高漲，民粹主義浪潮一波超過一波。歐盟政治人物更新換代，梅克爾退休後，馬克宏變成了資格「最老」的人物。

4月底法國大選中「險勝」的馬克宏，近日主動要求與普丁通話2小時，結果是俄羅斯的回嗆：北約必須停止向烏克蘭提供武力支持。德國總理蕭茲的日子也越來越難過，5月他連續表態希望俄烏衝突早點結束。

歐盟很想找能源替代，但普遍評估，即使歐洲鐵了心地能源「去俄羅斯化」而轉購非洲、中東、美國能源，也得要到2027年。俄羅斯離歐洲近，運輸成本低，能源價格更便宜，歐洲愛莫難捨啊。可以預料，隨著衝突不斷拉鋸化，歐盟會越來越難受，尤其是三、四個月後入秋轉冷，天然氣取暖需求量上升，歐盟更會服軟。從這個角度看，歐洲會選擇與俄羅斯妥協的時點不會超過2022年秋季，應該是大概率事件。

第四，俄羅斯在頓巴斯地區的軍事存在沒有陷入「人民戰爭」，相反，很可能從實際控制頓巴斯中獲得不少實際利益。頓巴斯地區約6萬平方公里，人口約300萬，都僅佔烏克蘭國土和人口的1/10左右，但頓巴斯卻是烏克蘭經濟、工業與能源重鎮，經濟總量占1/3，GDP總量約500億美元。目前，俄羅斯在頓巴斯的實際控制區，本來就是使用俄羅斯語的俄羅斯族佔多數，長期受基輔政權的壓制，分離之心早已有之。

頓巴斯地區的「頓涅茨克人民共和國」和「盧甘斯克人民共和國」更是著名的鋼鐵、機械的工業重鎮，宣佈獨立後已被俄羅斯承認。若像2014年克里米亞獨立後併入俄羅斯，將會使俄羅斯經濟總量額外增加1-2%。

另據統計，俄羅斯在衝突初期拿下的敖德薩南部的蛇島，周邊油氣資源豐富（約1200萬噸石油和700億立方米天然氣的儲備），探明儲量價值約1萬億美元。

當前俄軍推進速度較慢，且非常注意當地的人道主義考量，我想，大概率就是「以戰養戰」、推行長久佔有並最終領土併入的戰略。從這個角度看，俄羅斯發動這場軍事行動從經濟利益上看是不虧的。

一些人對俄羅斯未來的擔憂，一方面是出於對俄羅斯軍力超高期待落空的心理正常反應，另一方面也是出於「俄羅斯若敗、下一個西方將對付中國」的唇亡齒寒感。但把心理預期調整至如果俄羅斯一開始就沒有想吞併烏克蘭、一開始就沒有想「速勝」的角度，那麼，有理由相信，這場俄烏衝突打到現在，總體上看俄羅斯面臨的局勢並不算糟糕。

俄民眾對普丁的信任與支持率從衝突前的65%到5月初的81%，也充分證明俄羅斯實際情況。不少俄羅斯朋友私下表示，雖然一些如蘋果手機等在線事務受到影響，但整體上日常生活仍穩定且內心支持普丁這場軍事行動，也印證了上文的推斷。

當然，這並不是說美國對俄羅斯的策略面臨失敗。事實上，兩個月多來，中國人講述美國「以烏制俄」、「以俄壓歐」的策略是有道理的。從能源、軍工收益及大西洋聯盟鞏固的角度看，美國短期內肯定是俄烏衝突的最大贏家。但長期看，美國未必贏。

全世界人都看在眼裡，美國與北約打的是代理人戰爭，消耗的是烏克蘭人的生命，想達到削弱俄羅斯的目的，捍衛的卻是美國與北約霸權。

雖然表面上看西方媒體不斷拔高與塑造美國與北約的正義形象，但世界不是傻子，美國表現出來的狡猾、虛偽已經讓西方所謂道德高地完全崩潰。從阿富汗、伊拉克、敘利亞、利比亞再到烏克蘭，多少血腥與災難都是在西方所謂正義之名下產生。

真正可憐的是烏克蘭。烏克蘭肯定是最大輸家，烏克蘭人肯定最苦。這次波蘭跳得很高，對烏西地區原本曾是波蘭領土的多個州有所覬覦，甚至夢想著建立波蘭-立陶宛聯邦。還不知道其他國家到底打著怎樣的算盤呢！

腦洞大一些，說不定最後俄羅斯與北約、歐盟最終妥協，犧牲並瓜分了烏克蘭，這種概率也是有的。所謂「兩頭大象打架，草地最遭殃」，演員出身的政治素人澤倫斯基的戰略能力顯得不足。

本文的最後，我很想推薦瑞·達利歐新著《原則：應對變化中的世界秩序》。這位全球最大私募基金的老闆在連續盈利近半個世紀後，最想知曉的不是財富本質，卻想要真切地探究世界帝國興衰的週期，以及戰爭勝負背後的深層原因。

達利歐在書中用富有美感且幾乎平行的多條曲線，講述歷史上多個帝國富有規律性的興衰週期。在上升階段，該帝國會有多場戰爭的勝利作為階梯；而在下跌階段，遇到戰爭失敗則變得不可避免。「達利歐曲線」可以解釋歷史上的帝國戰爭，也同樣能解釋為何2000年以來處於下跌曲線的美利堅帝國為何場場戰爭中都最終帶來悲劇。

從這個角度看，無論是圖特摩斯三世在古埃及上升週期裡的連續勝績，或者美國想從伊拉克戰爭、阿富汗戰爭、敘利亞戰爭之後再度用烏克蘭戰爭去護持霸權，卻最終都是事與願違，原因就可想而知了。

當然，作為中國學者，我無意為俄羅斯辯護。我只是不喜歡西方政客嘴裡對俄羅斯看似大義凜然的道德虛偽罷了。中國人不喜歡戰爭，在兩千多年前諸子百家中就有「墨家」講述「兼愛」「非攻」的哲學，孫子兵法中也有不戰而屈人之兵的教誨。儘管中國歷史上有許多農民起義，但中國的確是世界歷史上最少向周邊國家發動軍事行動的大國。

在對外衝突上，中國人第一講求的是「天時」。時機不到，再強的軍事力量也必然在戰爭中失敗。從這個邏輯看，俄烏衝突沒有贏家。儘管短期內美國佔了便宜，但從長期看，美國也可能是輸家。

不過，在西方政客眼裡，戰爭是能賺錢的，何必管顧戰爭的殘酷性呢？5000多年的文明史中曾經發生過的14600多次戰爭，累計364億人因戰爭而死亡，戰爭損失的財富若折合黃金可以鋪一條寬75公里、厚10米環繞地球一周的大金帶。試想一想，沒有戰爭，人類會有怎樣的繁榮啊？（作者為中國人民大學重陽金融研究院執行院長）

（本文來源觀察者網，授權中時新聞網刊登）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※