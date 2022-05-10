每日破萬人的確診數，令全國人民心驚，但我們只看到傲慢的陳時中每日召開記者會，重複著他文青式的發言，當要追究相關政治責任時，陳時中只會幽幽地說「要怪、那就要怪病毒」，將自己的失職與無能撇得一乾二淨，且防疫政策一日數變，搞到全國人民上下手足無措。

但獨裁的民進黨始終貫徹「相信政府、相信黨」之思維下，任何抨擊蔡政府防疫政策的反對派聲音，是不被允許的！

還記得今年年初，柯文哲就一再提醒蔡政府Omicron變異株在外國大流行，台灣必定會步上外國的後塵，開始國內大流行，但柯P示警一出卻被民進黨說是在唱衰台灣！但近日的疫情證明柯P的觀點正確，請民進黨跟柯P道歉！

而日前柯P也提出假設，若疫情嚴重，就將不疫調且不匡列，並且要確診重症才會送醫院，甚至就必須要採取「軟性封城」來壓制確診數，但簡舒培等多位民進黨議員卻不針對防疫進行討論，卻只會砲轟柯P，說柯P是在特意製造民眾恐慌！

柯P回擊「疫情若沒有控制叫原子彈，有控制叫核能」，今日就是疫情迅速蔓延全台，擺明就是原子彈爆發！而柯P所說的輕症不住院的方針，也被指揮中心所採納，也再次證明柯P的觀點正確，請民進黨跟柯P道歉！

民進黨反而更加地針對柯P進行一波波的組織攻擊，這就證明了民進黨已經殺紅了眼，現階段擺明就是標準的「逢柯必反」，立委林靜儀就在日前公開指責柯P，說柯P用各式危言聳聽的話語來嚇民眾。

當蔡政府的防疫記者會只會講幹話時，誠實的柯P不斷戳破蔡政府的謊言，後續的防疫事實也多次證明柯P觀點正確。

民進黨之道理不足以服人，就只剩下強辯求勝，這樣的台灣價值，難道是真民主嗎？柯P利用科學分析，且務實施政之執政作法，跟講幹話的民進黨政府有天壤之別，這也讓民進黨坐立難安，才會全面發動黨政軍網軍對柯P進行攻擊，畢竟從民眾黨成立之時，就讓跳脫藍綠成為了一種新選擇，未來，跳脫藍綠將會成為主流！

盧梭曾說「大雨可以延遲我們到達的時間，但不能阻止我們前進」，面對面對綠營鋪天蓋地的網軍攻擊與詆毀，我們沒有樂觀的本錢，柯P沒有黨產、沒有網軍、沒有電視媒體，他只有我們，畢竟從民眾黨成立之時，就讓跳脫藍綠成為了一種新選擇，未來跳脫藍綠將會成為主流！

（作者為社團法人文明人權協會理事長）

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