在日本5月黃金週連假，首相岸田文雄展開密集外訪，不僅接連訪問泰國、越南與印尼，更遠赴歐洲英國、義大利與教廷3國。此行的目的在於為美國揪團共同應對俄烏戰爭及中國的挑戰，泰國是今年亞太經合會（APEC）主席國，印尼則是「二十國集團」（G20）輪值主席，岸田認為中、俄為國際秩序及區域安全的威脅，希望印太與歐洲共同行動。此外，向國際宣傳「新資本主義」，爭取各國「投資岸田」（Invest in Kishida）亦為外訪的目的，不讓安倍晉三的「下單安倍經濟學」（Buy Abenomics）專美於前。

岸田首相不僅為老大哥美國奔走，試圖擴大站隊美國的國家，更為備戰今夏的參議院選舉，趕進度累積內、外政績，而為鞏固自民黨的基本盤，避免選戰中蕭牆禍起，岸田在對俄及對中外交上展現鷹派作風。岸田似乎想翻轉過去的溫和派形象，以迎合俄烏戰爭形勢下選民喜好的強硬領導風格。

岸田高調的對俄羅斯制裁，在與義大利總理德拉吉及英國首相強生的會談中，介紹日本對俄追加制裁，除凍結資產的俄國人名單增列140人左右外，更禁止向約70個俄羅斯軍事相關團體出口。岸田表示，日本將禁止向俄羅斯出口量子電腦等採用尖端技術的物品，凍結更多俄羅斯銀行擁有的資産，進一步對俄羅斯施壓，但岸田不忘聲東擊西指出，「烏克蘭或許即是明日東亞。出於此種危機意識，改變了對俄政策」。

然而，陷入烏東戰事泥淖的普丁亦將矛頭轉向日本，報復岸田的對俄制裁，俄羅斯無限期禁止岸田及林芳正外相等日本官員、國會議員、學者及媒體人士等共63人入境，使日俄關係幾近中斷。較諸北約（NATO）或「七國集團」（G7）其他成員，不僅外交、經濟制裁俄羅斯，更軍援烏克蘭武器，日本在俄烏戰爭中的角色受制於「防衛裝備移轉三原則」，岸田僅能頻頻加碼制裁俄羅斯，但促使普丁縮手的效果有限。

岸田在外交上的「高調」，招致莫斯科棒打出頭鳥，戰略施壓日本北方，將手伸向遠東。3月21日，普丁通知日本「不打算繼續俄日和平條約談判」，日、俄的「北方四島」爭端解決回到原點，示警岸田內閣。

俄國有意以日本為破口，相較NATO，印太缺乏集體安全，美國在東亞雖有美日及美韓同盟，但囿於歷史問題，日、韓非鐵板一塊，東京與首爾難以對俄同仇敵愾，何況冷戰結束後，日本因應「朝核問題」及中國崛起，將防衛重心南移至九州及西南群島，北方防務空虛，俄國若回防遠東，將使日本南北受敵，構成防衛難題。為此，岸田著手連結美日同盟與NATO，與英國簽訂《互惠准入協定》（RAA），深化自衛隊與英軍協同行動。

岸田所屬的「宏池會」素為「重美派」，挺拜登總統不足為奇，但若將黑海戰火引至鄂霍次克海亦非日本所願，東亞動盪，「投資岸田」無疑是空話。「岸田外交」應服務於「令和版所得倍增計畫」，助力俄烏停戰，將全球從「對抗」拉回「交往」，再造日本經濟。【作者為輔仁大學日文系（所）特聘教授兼日本暨東亞研究中心主任】

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