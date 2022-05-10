幫主很早就立志要在有生之年，盡可能的多看看這個世界，所以陸續執行了許多中長程的旅行，從絲路、香格里拉、四川、北疆、濟公主題路線、冰島、中南美洲、日本東北、南越等等。

可在旅行的路途中，真的什麼狀況都可能發生，今天就來說說幫主走在雲南、四川交界處的「瀘沽湖」，發生的事情。

作者的雲南香格里拉路線。（作者提供）

幫主的整條雲南香格里拉路線，從昆明、大理、麗江、瀘沽湖到香格里拉（德欽），一路隻身背包前行，面對高海拔地區的適應與緊湊行程的體力消耗，真是身體的一大挑戰，本想著一兩年前才走過絲路，荒漠戈壁都沒問題，這雲南之旅應該不成問題。沒想到真的不能不服老，後半段還真的有些力不從心的感覺。

前進瀘沽湖：探訪中國最後的母系社會

從麗江出發前往瀘沽湖，這是幫主非常期待的行程，因為這裡有中國最後的母系社會，此地摩梭人族群以「走婚」的形式，建立起獨特的社會體系。可是要去到這大山裡的瀘沽湖非常不容易，沒有飛機、火車，只能搭車花四個小時走驚險的山路前往！

這段山路，不是老司機都不一定敢開，不但崎嶇且海拔漸高，加上4個小時的山路時間，途經「山路十八彎」。

山路十八彎。（作者提供）

這裡是張藝謀導演電影《千里走單騎》取景地，一連串的轉山路況，讓累積了數日行程疲累的幫主身體開始有些不適，即將抵達瀘沽湖，身體卻開始冒起冷汗相當難過，有一種靈魂與肉體抽離的虛空感，心想難道水土不服了嗎？（瀘沽湖海拔高度有2690公尺，部分遊客會有高原反應）好不容易抵達酒店，臉色發白的幫主，向櫃臺人員表達了不適的狀況，他們趕緊先送上一碗白粥，幫忙暖暖胃補充點熱量。

這碗白粥，真是如同荒漠中的甘泉一般。（作者提供）

這碗白粥，真是如同荒漠中的甘泉一般，雖是最平淡無奇的稀粥，此刻熱騰騰的下肚，最大程度的緩解了病況，可面對後續的行程，不敢苟且，還是希望能去醫院看一下。酒店人員面有難色的說道：「這荒山僻壤之地，最近的『稍微好一點的醫院』都要開2小時山路，怕你的身子扛不住。」

不得已之下，酒店工作人員決定先帶我去最近的「衛生站」。酒店派人開車，但車子卻是一路往四川方向開。原來瀘沽湖橫跨於雲南四川之間，我所在的酒店在雲南這邊，環湖開個15分鐘左右，司機跟我說：我們現在已經到四川境內了，附近的村落會有衛生站。只是司機也是人生地不熟，找不到地方，停下車來問路人。

這位穿著少數民族服飾的大娘，操著幫主都聽不懂的方言，比手畫腳的說了一大堆，司機終於把我帶到了衛生站。

一間小小的村級衛生站。（作者提供）

一間小小的村級「衛生站」，門口有個人在抽菸，還是司機去詢問有醫生在嗎？結果抽菸這位先生，竟然就刁著菸坐到位置上，要幫我看診了。

好吧！方圓幾公里內，這是唯一的醫療機構了，醫生抽著菸，散亂的桌面，看不到專業的白袍與設備，這真的可以嗎？不論如何，這位醫師開了些藥給我，然後我又再度從四川回到雲南境內，吞了藥之後在酒店內昏睡了一整天。

單騎環湖

第二天身體稍微好了一點，幫主就租了台腳踏車去環湖了。

並非幫主要硬拼，實在是根據氣象預報，後續幾天瀘沽湖都會是雨天，加上還要趕回麗江繼續往香格里拉挺進，趁著天色OK盡可能搶拍些照片。

瀘沽湖美景。（作者提供）

驚險落石

隔天，再度請丟丟協助，找了個老司機準備拉車回麗江，回程依舊是那彎曲的山路。

這裡的山路有如台灣的北橫、中橫，依山勢而建，兩側就是高聳的山壁，開起來其實相當的驚險。這不，沒多久……

巨大的落石沿著邊坡砸下！！在地的老司機很有經驗，馬上請我們下車休息，等待工程隊的通知，當地駕駛都知道落石後要觀察一段時間，確認情況，不可冒進。而那些不熟悉當地情況的自駕遊客，硬是想衝過去，結果就是卡在路中間，危險極了！！

往來車輛都乖乖的停車等待，這也是這段旅程中的奇特插曲，所幸這落石的地方就在金沙江旁，意外的收下了金沙江美景。

金沙江美景。（作者提供）

又是將近五個小時的車程才回到麗江，竟然有種恍如隔世的感覺，在沒有醫療資源的地方生病，又差一點被落石擊中，旅程中的各種意外真是考驗人品啊！提醒大家旅平險一定要保好喔！然後旅程中遇到的一切意外，也都會是將來彌足珍貴的回憶，記得用正面的態度看待，這樣才會順。（上海幫幫主/台北）