民進黨籍立法委員高嘉瑜日前質詢行政院主計長朱澤民等人時，詢問他們是否準備了快篩劑，或許官員沒有套好招，答詢時漏洞頻頻，讓民眾再次清楚看到，在防疫的過程中，處處可見不公平的特權，民眾根本享受不到「超前部署」的待遇。

立委建議已經73歲的朱澤民，應該要有快篩劑比較安全。朱先是回應：「我身體好不用去搶。」而後又說，如果真有需要，中央疫情指揮中心社區防疫組組長兼發言人的莊人祥說手上還有，會去跟他借。

朱澤民可能是擔心被人指責有「特權快篩」，所以又趕快強調「是跟莊借他私人的快篩劑。」問題是，莊人祥之前回應立委時就說了，他和太太之前買過快篩劑，但是已經用完了。所以如果朱澤民要來借，莊人祥是能借他什麼？

國內快篩劑嚴重不足，民眾天天苦苦排隊搶買，記者問防疫指揮官陳時中是不是也該去排隊買買看，不料他竟回答：「我已經有了，為什麼要去排隊？」

一句話證明陳時中等一干高官早就為自己準備好了快篩劑，這讓天天起早趕晚排隊碰運氣的市井小民，真是情何以堪？尤其陳時中的話充滿了得了便宜還賣乖的傲慢，一副「我哪會那麼笨去排隊」的口氣，比「何不食肉糜」更可惡。

去年國內疫苗供應吃緊時，很多民眾打不到疫苗，但可優先施打的「第2類中央及地方政府防疫人員」卻被發現人數一直「長胖」，衛福部食藥署的施打率更高達169%，遠超過編制員額，讓外界質疑偷渡了不少不符合身分的人員。

在指揮中心落後整備及刻意控制下，各種防疫物資長期處於供應不足的窘境，但包括民進黨官員、與民進黨交好的網紅、名嘴等，卻擁有防疫綠色通道，不但要什麼有什麼，還揮霍不盡。

指揮中心的特權防疫不斷引爆人民的相對剝奪感，民怨已然沸騰，蔡總統看到了嗎？