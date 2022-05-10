李家超（中）8日在香港特區第六任行政長官選舉結束後會見傳媒。（中新社）

對多數台灣人而言，李家超是個陌生的名字，若非此次當選第六屆香港特首，相信很多人都不知他究是何方神聖。

但他的出線，却引起國際社會廣泛關注，特別是對華人社區造成的震撼與影響，在未來五年任期內，勢必動見觀瞻，可以預期他將會是華人圈中指標性的政治人物。

指標一：公安警察出身的有無城市治理能力？能否搞好政治？

指標二：能否落實「愛國者治港」政策？中式「一國兩制」能否禁得起現實考驗？

關於前者，就李家超提出的四大施政網領：強化政府管制能力、多管齊下建設更多安居之所、提升競爭力、同建關愛社會及青年上流機會等政見，應已把握住香港未來發展方向和施政重點，只要確實如他所強調的「會做事，做成事」，相信多數港人終會肯定他的。

在施政風格方面，除了要繼續展現他安定社會、崇法維穩專長之餘，筆者建議他不妨以「港版侯友宜」自勉自許，從僅是維持公安人員的專業偏狹角色，轉型為全方位領導的政治人物形象。

同為警界出身的侯友宜，其在新北市長任內建立的行事作風特色是：超越意識形態和政黨立場，解決市民實際關心的問题與困難，真正為市民福祉而全力以赴，久之必因裴然政績而普獲市民廣泛支持。目前李家超僅是北京當局「放心」的特首人選，能否做到多數港人「滿意」的大家長，仍屬未定之天，但做為「港版侯友宜」應是值得多數香港市民所期待的。

至於後者，關係著由「港人治港」跨越到「愛國者治港」政策的成敗，也將被視為是中式「一國兩制」成敗與否的重要指標和試金石。從西方自由民主普世價值角度言，自港版國安法制訂到實施選舉新制，香港已被國際社會定位並宣布「一國兩制已死」，能否打破西方的價值框架，重建屬於有中國特色的東方價值體系，這一任新的香港政府實是任重道遠。

過去華人社會有三個民主試驗區，一是「新加坡模式」的民主，公認已成功建立起相對廉能的政府。二是「台灣模式」的民主，建立的是意識型態治國且是平庸無效率的政府。三是「香港模式」的民主，由於引發3年前的重大暴亂事件，被視為是最失敗的民主範例。

香港今後是否如國台辦所言「展現一國兩制的活力」，或是「香港特色民主的一次成功實驗」，端看李家超領導的政府表现而定了。（作者為資深媒體人）

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