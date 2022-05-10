真是認知作戰嗎？日前有媒體批露總統蔡英文於4月15日在總統府接見美國參眾議員訪問團，率團的參議院共和黨首席參議員葛理漢在會面時具體要求蔡「希望您購買在南卡羅萊納州製造的波音787」，另一位隨團並由俄亥俄州選出的參議員波特曼也幽默地說「他（葛理漢）忘了說引擎是在俄亥俄州製造的」。

這段會面的內容在總統府英文逐字稿中明白載明「We hope you buy the [Boeing] 787」，但在中文稿中卻被「消失」，雖總統府之後澄清中文稿係經過「潤飾」，但隨後葛理漢返美後，4月22日也在美國當地再次強調希望台灣將在未來幾周宣布購買24架波音787，共80億美元。經媒體批露後，民眾才知訪團竟有如此「強迫推銷」之行為，自然引起在野黨及台灣民眾不滿！

國安局長陳明通在立法院備詢時與王定宇定調這是「醜化台美關係的認知作戰」後，外交部也拉中國來神救援，指稱「在我國發行的《聯合報》近日來也配合中國共產黨極權政府的論調，持續以扭曲及偏狹方式進行報導與評論」，並稱此舉「完全扭曲美議員訪台原意。」

實際上該參訪團訪台主軸是什麼，在總統府公布的新聞稿及逐字稿中的確看不出來，一篇新聞稿你要怎麼解讀都行。但不可否認的，葛理漢確實有「希望」台灣購買波音787，否則不會回美國後仍然一再強調。而其所持之語氣及用字，已經精準到「台灣將宣布購買」，與王定宇拿「我們關廟的鳳梨不錯，要不要多買一點」這種「介紹式」的語氣來類比更是天差地別。

美國要求台灣採購上的強硬態度也不是第一次，從軍售來看，日前也才爆出155公厘的M109A6自走砲軍售喊停、肩射刺針飛彈交貨延遲、去年9月強勢要求台灣必須「一次買齊」一百套、共計新台幣866億元的「岸置魚叉飛彈」，再往前推還有F-16V戰機延遲交貨，永遠都是賣方市場「美國說了算」！

自民進黨上台後，不斷強調「台灣關係有史以來最好」，但凡美國對台之「友善發言」，均透過媒體大肆渲染美國支持台灣民主自由、對抗中國強權，亦不時隱喻「戰事發生，美國會為台出兵」觀念。包含此次美國國務院本月5日大幅度更新網站上的美台關係現況描述成果清單（Fact Sheet），當中移除「台灣是中國的一部分」、「美國不支持台獨」等用語並新增「基於台灣關係法、美中三公報和六項保證的長期『一個中國』政策」，更讓執政黨又強化了一波大內宣！

兩相對比美國對台的「友善發言」與「推銷行為」，執政黨不斷渲染美國支持台灣民主自由、「美台關係史上最好」，但卻不敢面對及公開美國對台的「推銷行為」，連萊豬都要設法為美國護航，所謂穩健的台美關係，到底是用什麼代價取得？如此報喜不報憂，究竟是誰在台美關係上認知作戰？（作者為台北市青年聯合會理事長）

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