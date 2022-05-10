取自蔡英文臉書

孩子的學校打算遠距教學，問他學校宿舍還可以嗎？有沒有人確診？他說：「同一樓有3、4個確診，都回去了。」「那你要不要回來家裡？」我問。「不要吧，台北那麼多人確診，更危險。」「學校有快篩嗎？你們怎麼知道有沒有人中鏢？」「有症狀再去吧！學校沒說該怎麼辦，只說變遠距教學。」

台北的學校更慘，孩子的同班同學30來個人，有4個確診，5個居家隔離，因為爸媽確診。這些孩子回學校上課只能盡量離遠一點，但同一班能怎麼遠？老師呢？老師萬一感染，會傳給多少班？多少人？

這都是大孩子，如果是小學、幼稚園，打鬧玩在一起，怎麼不互相感染？一個孩子感染，全家感染。這整個社會現在到底有多少人感染啊？防疫指揮官陳時中的那些數目怎麼能信？感染會傳染，憂心更會傳染。每一個人都怕感染到別人，因此希望做快篩，確定自己不會感染他人。

上海小區要出門的人都得做快篩。他們叫「捅鼻子」，回家也要捅鼻子，確認安全，不會感染他人。而台灣呢？一個非常自律的朋友，辦公室有同事確診，他心想家中老母都85歲，不能讓媽媽冒這個險，於是想去買快篩劑，確定安全再回家。結果，跑了5、6家買不到。

整個政府像活在平行宇宙，陳時中居然說：「我已經有了，為什麼要去排隊？」不僅官員，是整個大內宣都在宣傳這樣的思想：「台灣人就是愛排隊，沒事不要去排隊，沒事幹嘛去買快篩劑？」

是啊，大家都希望沒事，問題是有事的人太多了，需要的人都買不到啊！最缺德的是：整個政府從口罩開始，就高喊「國家隊」。民間可以自由生產的便宜貨被政府全面徵用。本來市面不缺的，反而因徵用無法自由銷售，搞得全面缺乏，還變貴。

疫苗也一樣。民間可以申請進口流感疫苗，這是行之有年的規矩。然而對新冠疫苗，政府卻進行全面控制。連民間自己要進口國外已經做好的、世界衛生組織認證的疫苗，政府都禁止。說是為了保護人民的健康。但有保護到嗎？高端疫苗開打時，那個曾幫民進黨說好話，還宣稱很榮幸能跟蔡英文一起打高端的專欄作家陸之駿，隔天就死在高端疫苗上。

控制疫苗，讓老人孩子無依無靠。當全世界都在打疫苗時，台灣人還在等疫苗；當全世界都爭搶疫苗救國民，台灣還在編大筆預算給未曾得到認證的高端。那種圖利與自私，置國民生存權於不顧的嘴臉，只能用孔子的話說：「天厭之！天厭之！」

現在，疫情已嚴重爆發，然後，整個政府張惶失措。連最基本要做檢查的快篩劑都不足，人民依舊跟前兩次一樣，像個一無保護、裸命一條的孩子，面對撲天蓋地而來的病毒。

然而這個政府居然還說：「現在要與病毒共存」。與病毒共存是有條件的，那是要有準備的。國民要打好足夠的疫苗，病患要能迅速快篩，確診要有迅速的安排，治療要有足夠的藥物供應。歐美國家走了那麼久，經驗豐富，大部分國家已經免費供應快篩劑，只要確診，藥房可以提供治療藥物，有些國家，政府還會馬上寄送藥物給患者，自己在家吃。如此，患者就不至於感染更多人。

這些都是事前可以準備好，而且該用的試劑與藥物各國都有經驗，早已充足供應了。但這個政府，花了8400億特別預算，居然沒有準備，還在讓老百姓繼口罩、疫苗之後，排第3次隊，等待快篩劑。而藥物更是缺乏。醫院的醫護人員已經有很多人感染，更累到無法負荷，但這個政府居然說：「我都有了，何必排隊」。然後，國家領導人帶一隻小狗出來玩。是把老百姓看得比狗都不如嗎？

這個政府不是「何不食肉糜」，而是什麼都敢吃，口罩吃，疫苗吃，快篩劑吃，連治療藥物也敢吃。

這個政府吃銅吃鐵，吃到已經鐵了心。它的心，是鐵做的。

（作者為作家）