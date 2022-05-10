2021年底與今年春節後，台灣大哥大與遠傳先後宣布合併台灣之星與亞太電信。輿論開始揣測行動通訊可能又將回到2005年以前的2G時代，雖然促銷廣告滿天飛，表面上十分熱鬧，但是細究起來只是以網內互打免費、特定對象限時折扣等小規模促銷手法，進行局部有限競爭的靜態局面。

這種看法並非空穴來風，依照去年12月的營業額統計資料，目前行動通訊市場HHI值為2826，已經達到美國司法部與聯邦交易委員會認定為高度集中市場的標準(2500以上)。在兩大併兩小後集中度顯著攀升，HHI增加553，達到3379，構成美國主管機關推定市場力量上升，若無相反證據或正當理由，將禁止其結合的市場高度集中情形。

這兩件併購案完成之後，中華電信與另外二強中任何一家，也都超越公平交易法第8條第2款市場占有率 三分之二門檻，成為共同獨占的可能候選人。這種情形在各國實則並不罕 見。2018年美國T-Mobile宣布併購Sprint，結合後HHI值增加約500，達到3250 左右，然而美國司法部還是附條件通過此案。無論如何，國內兩大併兩小對行動通訊市場無可諱言將造成顯著影響，通傳會與公平會勢必會睜 大眼睛仔細審查。

亞太與台灣之星在市場上雖然擁有舉足輕重的地位，但是長年削價競爭，不僅成效不彰，至今市占率分別僅有7%及9%，同時也造成連年大幅虧損。亞太去年底實收資本額431.7億元，截至去年9月累計虧損占實收資本29%，淨負債38億元，推估至去年底虧損擴大至32%左右。台灣之星去年底實收資本額529.7億元，截至同期累計虧損已占實收資本61%，需要大股東頂新魏家擔保才能向銀行借到錢。這些慘烈的經營實況，充分顯示行動通訊確實是需要不斷更新設備、投入大量資金以改善通訊網路與訊號品質的高成本產業，這也是支持兩大併兩小應當過關的最主要理由。

在保持市場競爭與維持業者投資意願之間應該如何求取平衡，似乎是件不可能的任務，然而吾人或許可以思考將兩件結合案脫勾處理。畢竟台灣之星虧損狀況要比亞太嚴重得多，亞太也已經開始另尋出路，未必不能創造可以持續發展的新經營模式。亞太在 5G 競標中沒有標到市場主力頻段，經許可透過共頻共網使用遠傳3.5GHz頻段提供5G上網服務，在4G上網方面使用亞太本身網路，偏鄉則使用台灣大哥大網路。去年11月亞太宣布與中華電信合作，使用該公司2100MHz頻段CSFB通話平台提供3G語音服務。可以看出亞太為解決財務困境改走輕資產模式，雖然出售頻譜取得營運必要資金，但是藉由租用他人頻譜繼續提供服務。

這種營運方式稱為MVNO，雖然並未自行設置通訊網路，但在許多國家仍是不可忽視的市場競爭來源。而且亞太在28GHz的5G毫米波頻段擁有400MHz頻寬，結合大股東鴻海在科技製造方面的實力，非常適合發展物連網、企業專網等5G垂直應用。主管機關若能積極協助亞太以此種差異化方式留在行動通訊產業，持續造成競爭壓力，未必不是解決兩難局面的一帖良方。 （作者為政治大學法學院特聘教授）

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