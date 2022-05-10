蔡總統執政後，民進黨政府每年都要編排一套參與世界衛生大會（WHA）的劇本。今年WHA將於本月22至28日舉行，外交部7日宣布，衛福部政務次長李麗芬將率領「世衛行動團」赴瑞士日內瓦表達台灣參與WHA的訴求與決心。此無異明白告訴國人，即使蔡政府在事前動員國際友人為台灣執言，包括美國聯邦眾議院上月27日以425票支持、0票反對的壓倒性票數通過法案，指示國務卿協助台灣重獲觀察員身分，但台灣今年還是不會獲邀參加WHA，只能按往例在大會會場外自行舉辦相關活動。

台灣參與WHA的議題可以從幾個面向思考：第一，台灣自1997年開始爭取參與，卻始終未能成功。但是自2009至2016年，台灣卻能連續8年受邀以觀察員身分參與。其中的轉折何在？第二，自2017年迄今，台灣連續被排拒於WHA之外。原因是蔡總統就任後，兩岸關係丕變，中共強力阻擾。此一局面在蔡總統任內有無轉機？第三，外交部長吳釗燮曾言，如果能不斷加強支持台灣的聲量，台灣參與WHA的目標就愈來愈接近。但台灣要等到何時才能克竟其功？

2004年陳水扁政府發動友邦在世衛大會上就台灣參與案進行表決，結果133票反對、25票贊成，台灣鎩羽而歸。然而2009年台灣首次獲邀參加WHA，獲得全場鼓掌歡迎。這一冷一熱的強烈對比，清楚說明了台灣能夠參與WHA是植基於世界衛生組織（WHO）會員國的共識，而此項共識則是來自於兩岸共識。

WHO共有194個會員國，其中180國與中國大陸有邦交。如果中共反對台灣參與，要動員過半數國家反對易如反掌。相反地，如果北京同意台灣參與，沒有其他國家會持異議。對比2004年與2009年的境況，清楚驗證此一事實。

蔡政府不是不了解其中的癥結，卻不願意面對現實。在「反中」的思維下，無法與中共進行協商。但為了向國人顯示「蔡政府、有做事」，每年仍然在WHA場內及場外編排各項劇本，包括洽請邦交國提案、動員友我國家呼應、敦請友我政要為我發聲。今年還特地赴史瓦帝尼拍攝醫療團工作成果短片以進行文宣工作。然而以上諸多作為均屬徒勞無功。

筆者當年在歐洲工作時，每年照例洽請歐盟及駐在國政府支持我國參與WHA。對方官員坦誠相告：只要你們與北京達成共識，無論用什麼名義、以何種身分、用什麼方式參加，我們都樂觀其成，沒有異議。

其實蔡政府心知肚明，台灣參加WHA之鑰就在北京。但卻擺脫不了「反中」的桎梏，每年耗費大量人力物力演出世衛大戲，只是為了向選民交代。吳部長事實上也無法向國人具體說明，支持台灣的聲量要大到什麼程度，台灣要等到何時才能達成參與WHA的目標？

目前兩岸關係陷入谷底，在蔡總統及吳部長的領導下，台灣絕無可能重返WHA。蔡政府不願對症下藥，只是對內愚弄國人，讓國人一次又一次地失望；對外浪費國際友人的善意，使國際支持淪為竹籃打水。這種表現及作為，真是令人搖頭嘆息。

（作者為前駐歐盟副代表）