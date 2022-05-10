報載在今年1月底時，外交部已透過賴清德購買了1500萬元的快篩試劑，贈送給宏都拉斯，美其名為「人道救援」。反觀台灣，現在民眾卻為快篩劑大排長龍，實在是一大諷刺。

友邦有難，盡力輸救，本是正當之舉，宏都拉斯人口近1000萬，當時單日確診人數約在3000多4000以下，英明的民進黨政府「超前部署」，已料到疫情蔓延時，快篩試劑必然是不可或缺的，因此慨然伸出援手。

可台灣的「超前部署」，竟剛巧在這一環節上疏忽了，以致到目前確診人數已破五萬，而國內快篩試劑卻奇缺無比、一劑難求，「超前部署」竟「超前」去別的國家「部署」了，顯然台灣人民的健康與性命，是遠遠不及外國人的珍貴了。

「看好了，台灣只示範這一次」、「世界怎跟得上台灣」？台灣人「置個人死生於度外，急友邦災劫為優先」的精神，何其偉大！但是，台灣的「人道」又誰來管顧呢？

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