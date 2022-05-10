新冠疫情每日確診本土案例數持續上升，10日新增50780個本土案例及48個境外移入案例，新增12例死亡，單日確診數已連續4天飆破4萬，英國《每日電訊報》發表「台灣因其黃金標準的防疫戰略享譽世界，如今面臨染疫死亡率恐飆升」的評論，警告台灣因解封太快，政府未超前部署，也未能及時向民眾宣導，恐在夏季前造成前所未有的死亡率。其實《中國時報》社論早在4月19日就提出警示，在「與病毒共存」前，要提高老人疫苗覆蓋率、儲備充裕治療藥物並完善醫療系統的準備，否則將造成死亡率飆升問題。遺憾言者諄諄，聽者藐藐，現在連英國媒體都替台灣擔心。

失序的與病毒共存

新冠疫情死亡率問題，決定於3個因素：政府政策是否完善、民眾是否配合及醫療體系的應變能力。台灣前兩點都不會是問題，台灣人民素質高，樂於配合政府，只要中央疫情指揮中心講清楚人民應當如何做，人民大致都會配合。而台灣醫療體系在全球享有盛名，長期以來公衛系統的表現也非常傑出，應該可以應付裕如。

但事實並非如此，疫情飆升後，民眾失序，醫療體系也出現嚴重問題，目前還在疫情周期初期階段，台大醫院企業工會已發出「失守」的求救信，北市聯醫工會也呼喊「我們擋不住了」，台北市立聯合醫院胸腔科醫師蘇一峰表示，北台灣醫療量能已達極限，瀕臨崩潰邊緣。指揮中心認為這些都只是部分的意見，但現場醫護人員的擔憂是真實的存在，不會因為政府的否認而消失。

綜合醫護人員提出的問題，主要是病人大量湧入，加上醫護人員紛紛因確診而退出戰場，人手極度欠缺。以台大醫院急診室為例，超過10名醫護人員確診，來診量卻是平時的2倍以上，讓現場難以承擔。由於政府規畫與宣導不足，未能做好分流工作，無論做PCR、一般病患或無須緊急治療的無症狀、輕症患者通通擠到急診處，所謂降載、紓解急診壅塞根本只是口號。

防疫是公衛議題，也是科學問題，疫情的發展有因果與邏輯關係，是可預測的。疫情引爆後，確診病例數就會增加，其中包括無症狀、輕症、中症與重症4類，重症容易導致死亡。當每日確診案例持續增加，重症案例將隨之增加，過一段時間就會出現死亡案例；確診案例愈多，死亡案例愈多，這是簡單的邏輯。

心有旁騖的指揮官

疫情爆發後，各國或地區會面臨相同的疫情周期與確診、重症、死亡問題，但確診率、重症率與死亡率，各國或地區會有很大的差異。譬如新加坡與香港都經歷過Omicron變種病毒的肆虐，新加坡疫情周期從2月1日到3月31日，歷時兩個月，頂峰時每百萬人有3800人確診，致死率0.05%。香港疫情周期從2月25日到3月31日，歷時1個月又11周，時間比新加坡短，但頂峰每百萬人有8500人確診，致死率0.75%，顯然新加坡防疫表現比香港好。那麼，一個大哉問，台灣究竟會是新加坡或香港？

依據其他國家或地區的經驗，Omicron變種病毒疫情周期約1個多月到2個月，死亡落後疫情爆發約2到3個星期，台灣還處於疫情周期初期，最後究竟會成為新加坡或香港，完全要看民進黨政府的表現，表現好就成為新加坡，可以保護住台灣防疫模範生與醫療體系一級棒的美譽，否則就會淪為香港。就這一段時間因指揮中心落後部署，而造成的快篩之亂、急診室危機、醫院運作困難、地方與中央各行其事等亂象來看，真的不容樂觀。

台灣今年累積確診病例數即將破40萬，若依《紐約時報》全球疫情軌跡的全球確診死亡率計算，將有1萬2350人死亡，依台灣實際確診死亡率計算，將有2萬6810人死亡。《天下雜誌》估計，大約2萬2000名老年人會因疫情死亡，前國民健康署署長邱淑媞更警告，疫情對兒童的威脅不容忽視。

疫情如此嚴峻，疫情指揮官陳時中依然老神在在，準備7月中下旬將新冠肺炎從第五類法定傳染病降級至第四類。社會一般解讀是：解除管制、擺脫責任後，他就可以轉身擔任候選人投身選舉。我們不希望《每日電訊報》預測成真，願再次提醒民進黨，縱容陳時中「失序的與病毒共存」，無異政治自殺，果斷換掉他，否則就叫他專心、專業防疫。