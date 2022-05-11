在《二二八走過一甲子》片中，陳雅琳是如此聲淚俱下的說：「如果要回顧這起台灣人民被屠殺的悲劇，基隆港口的浮屍處處，血流成河，不能不被提到。

當年的3月8號，二二八事件爆發後一個多禮拜，國府軍21師的增援部隊，以及憲兵第4團兩個大隊，艦隊才剛剛開到港口附近，艦長接獲情報，說「島內皆亂民」，於是下令見人就掃蕩。船都還沒有靠岸，就已經像軍隊的登陸戰一樣，直接從海上向港口瘋狂掃射，多少碼頭工人死於無辜。

百姓不瞭解祖國軍隊的到來，竟然是一場血的大肅清。現在基隆這個西2號碼頭，就是當年陳屍最多的港灣。目前已經填海造陸，變成國際獅子會的牌樓。

緊接著軍隊上岸以後，基隆到處是荷槍實彈的國軍。他們見人就抓，抓了就殺，手段殘忍。

然後更是沿著鐵路殺人，導致當年很多在火車站工作的人，死於非命。基隆就這樣，因為是國民政府來台的登陸點，成為當年死傷慘重的地點。

帶您來了解……。」

這些台詞，放到今天，不就是華視所寫新北市消防局錄製防災演練的假消息，所謂：

1、遭共軍導彈擊中，港艦艇爆炸、設施、船舶損毀

2、板橋車站疑似遭特攻縱火施放爆裂物

3、戰爭有爆發之虞，新北市政府開設聯合應變指揮管制中心

4、新北市呼籲民眾勿驚慌 將透過媒體發布戰爭新聞及資訊

5、受戰爭影響 各地爆發民生用品搶購潮 賣場貨架全空

6、中共備戰頻繁 總統發布緊急命令 3月6日8時起效

然後還有「火山爆發，岩漿滾滾」、「海峽石油，藏量百萬」、「下起冰雹，交通大亂」…。

最後不就是：「中國神舟13號異形入侵台灣」？

反正亂編對敵認知作戰的假新聞，愈聳動愈好，激起全民團結意志，抗中保台，等待美國隊長來救援。

所以這次比華視烏龍更嚴重的，是新北市的這些消防警語。

唐湘龍說：「新北市消防局的標案由華視得標沒有不可以，但得標的內容測試竟然還是這種內容，他就很好奇裡面的思維運作是什麼，為何國民黨會拿這些標題當作是消防單位的測試，而且還不是民進黨執政的基隆、高雄等縣市，如果今天是桃園我都不意外，因為畢竟是綠營在執政，我給你一個優待，因為華視會到處招標，他們的財務非常糟糕。綠的去供養它，我不意外，但為什麼是新北市？」

我同意唐湘龍的話。華視這次搞的認知作戰，其目的就是反中反藍，那國民黨主政新北市，怎麼會去拿宣傳預算支持獨台呢？

何況台獨就是強盜，搶了一個愛國、偏藍、比較支持中國的中天。照道理，藍的力量應該全體抵賊制敵，反對台獨的宣傳工具──公共電視下的華視，而不該反而去靦顏事敵，開門揖盜。

而這些消防宣傳等內容，完全是台獨的認知作戰。可實際上是，你不搞台獨，就不會出現這些兵凶戰危的情況；你搞台獨，中國必然要武力保台，而就算那個時候最壞的情況發生了，也不可能出現板橋火車站被炸了，特工恐攻了，我們還在幾公里外的家裡面，看華視、三立電視轉播，看跑馬燈通知的。

到時，會是一片黑暗，大家臥地趴倒，聽到爆炸聲四起。到那種情況，你還在電視上講講這些胡言亂語有什麼用？這就像現在染疫，已經到了一天1萬例以上，那你報板橋車站有又10例確診，有什麼意義？

華視犯的是戰術性的低劣疏忽之誤，新北市政府犯的是原則性，反中違憲基本立場之大錯。

華視雙陳下台，根本沒有必要。她們那個體制就全是造假新聞的，包括後面的NCC。你看當初她們要封中天新聞台時，那副凶惡的樣子。她們下了台後面來接的，也是一樣的醜惡。

當然，真要改，就是把52台交還中天，中天接收華視，NCC賠償中天。

但這可能嗎？

其實，華視這樣，反而是好事。這就像疫苗當時搞死很多人一樣。

而這一切就從關封中天電視開始。台獨強占了52台，派去接手的政府電視，如果做的還可以，總還算有個樣子，結果事實是搞得一塌糊塗。總經理竟然說中華民國是「幽靈王國」，還說國民黨不給預算，就不准報國民黨的新聞，此人去職了，還用228基隆造假殺人照片的人來接經理。

這些都是造假新聞的慣犯，才會造出這麼大的假新聞，還一放8分鐘，也沒有人提醒該撤下。不但如此，過了兩個鐘頭，又來「火山爆發」。

這種荒謬簡直不可想像，在全世界的電視都不可能出現。

想想看，如果是中天當初發生這種事情，那不早名正言順的把它給撤掉了？

中天當初還因為農民一時口誤說柚子被丟棄200萬噸，主持人立刻澄清是200萬斤，竟然也被罰鉅款，還作為封台的理由。

反正是欲加之罪，何患無詞，這種例子太多了。

不過這個華視就跟陳時中一樣，也幸好他們這麼爛，讓我們還有一個恥笑的機會。

【未完待續，郭冠英專欄每周三刊出】