本土疫情延燒引發「快篩之亂」，經濟部主導下雖然開放超商超市等8大通路買得到「亞培快篩試劑」，每劑180元，每人限購一劑，但因與藥局每劑100元的實名制快篩劑有著80元的價差，因此買氣不如預期。

於是某些人士逮到理由了，綠委王定宇說，這顯示民眾搶購快篩劑不是因為數量不夠，而是「價格和恐慌的問題」；另一位網紅律師說得更直白：民眾只是想買｢便宜的｣快篩（I want），而不是「需要快篩」（I need），如果真的需要，貴個80元也會去買。

聽到沒有？真是癩蝦蟆打噴嚏好大口氣！以為每個人都像你們那樣不在乎這80塊錢？這原本是不需要花錢的好嗎？許多國家有的免費、有的低於50元，基本上根本也不需要排隊；咱們這可好，得了好還賣乖，說民眾是基於恐慌和貪圖便宜而已！

台灣老百姓犯賤？願意在豔陽下排隊？只為了省80塊錢？請問這恐慌到底是誰造成的？這價格又是誰訂的呢？如果快篩劑分量足夠的話會發生這些問題嗎？政府如果心裡有老百姓，何苦讓民眾受這些罪？

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