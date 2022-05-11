就在疫情焦頭爛額之際，衛福部在8日公告使用者付費部分負擔調整，並將在15日實施。比起各種防疫用具如口罩、疫苗、快篩，總是在民眾最需要的時候姍姍來遲，唯一能讓民眾感受超前部署效率的，恐怕也只有以迅雷不及掩耳的速度公告調漲健保部分負擔這件事情。

關於調整部分負擔的說詞，衛福部的態度就像月亮「初一十五不一樣」，在二月初方在討論時，說的是為了藉由「有感」調漲，降低民眾逛醫院的次數，還說「我們要讓民眾有一點痛但不能恨。」這種官味四溢的態度，簡直是將所有去大型醫院看診的民眾們當賊看、佔健保的便宜，相當可議。

到了現在公告實施，在野黨聞訊力諫緩漲不成，衛福部又改稱不是為了補充健保保費缺口，是透過差價制度釋出大型醫院能量，照顧急重症患者，也符合疫情高峰期必須要準備的事情。總之，「欲加之稅，何患無辭?」不問疫情嚴重與否，衛福部不照樣能搬出一套說法要調整部分負擔?

果真有人沒事愛逛大醫院看診，政府的政策也應是精準對焦這些族群，制定減少其逛醫院動機的規則，而不是一桿子打翻一船人，讓有需要上大型醫院看診的民眾反而變成受害者，而這些人通通都不是衛福部拿出來說嘴的「對於法定免部分負擔的民眾如重大傷病、分娩、山地離島地區就醫，以及有其他單位補助的低收入戶、榮民等，均不受影響。」這個族群。

而假設此次調漲健保費用，一年只增加100億元收入，若延期到明年元月1日實施，短收金額僅有66億元收入，影響有限。時值疫情正高峰，陳時中在此關頭終於鬆口表示要開會討論，朝向延後實施來進行。

政府一再宣稱台灣人均已達GDP3.6萬美元超韓國趕日本、經濟成長第一季上修，但明明是萬物齊漲的通膨讓人民荷包大縮水，民眾還要自費買口罩、快篩配合政府防疫政策，縱觀政府各項政策，無形之中都讓民眾過得不如以往，真真是「讓民眾有一點痛」。

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