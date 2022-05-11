美國國務院官網「國家與地區」（Countries and Areas)網頁， 2022年5月5日顯示，其中描述美台關係部分新版與舊版有極大的改變。也就是去掉了「台灣是中國的一部分」，「美國不支持台獨」。5月10日美國國務院告知美國之音，「美國一個中國政策不變」。

這是美國國務院自1979年以來對「美台關係」表述上最大一次的改變，以往美國總統及國務卿皆說過「不支持台獨」，此次國務院官網省略「台灣是中國的一部分」及「美國不支持台獨」卻是首次。

美國為何要改變40多年來的政策，值得探討。美國聲稱其「一個中國政策」沒有改變，只不過是玩文字的遊戲。明眼人一看就知道美國的官方的文件，正式的表明要改變台海現狀。

中國大陸外交部發言人趙立堅的回應是：「現在美方修改『台灣關係清單』，這是虛化掏空一中原則的小動作，這種在台灣問題上搞政治操弄，試圖改變台灣狀況的做法，必將引火燒身」。

美國國務院對台政策的改變，吾人應探討美國的意圖是什麽？美國明知是觸碰中國大陸的紅線，為什麼美國務院還這樣做。

一、美國對中國大陸的遏制政策，早已開始用台灣牌來刺激中國大陸，看看中共是否有更進一步實質的反應？

二、美國是否對台灣民進黨政府要進行修憲，制憲的方向，給予某種暗示？

三、美國是否對中國大陸關係再進一步惡化，美國去除「台灣是中國的一部分」及「支持台灣獨立」。在某種情況之下，美國準備承認與台灣的外交關係，並準備將台灣納入其聯盟體系。

如果是往上述方向演進，台海危機的火藥桶即呈現，美國對中國大陸可能在台海用武是否已準備好了？否則就是玩火。民進黨政府對美國這次對台政策的改變，也不應沾沾自喜，以為「台獨美夢」在望。應更加審時度勢，尋求及保護國家核心利益。如果心存做美國在東亞的代理人，台海危機是指日可待。

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