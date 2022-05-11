昨（10）日，中共武直-10機一度越過海峽中線，引發台海情勢緊張。晚上，美軍第七艦隊發布，提康德羅加級飛彈巡洋艦皇家港號（CG-73）依國際法例行通過台灣海峽，展現美國對自由開放印太地區的承諾。武直-10機擔負登陸作戰任務，飛越台海中線並不尋常，中美兩軍動態之間有否關聯，引發國際關注。

依據國防部即時軍事動態5月10日發布，武直-10機、卡-28反潛直升機的航跡不同，武直-10機飛經海峽中線，卡-28反潛直升機2架則出現在台灣西南國際空域活動，卡-28反潛直升機或應對美軍行動，兩者擔負任務不同，應該無關。

武直-10機飛越台海中線並非從船上起飛，過去兩年來，武直-10機曾參與奪島登陸演訓。（圖/作者陸文浩繪製）

值得注意的是武直-10機並非從船上起飛，過去兩年來，武直-10機曾參與東部戰區第73集團軍陸航旅與海軍某艦艇大隊聯合演訓，武直-10機從陸航基地抵中共海軍艦船降落，隨後協同人員運載直升機進行「跨海機降突擊」「突擊登陸作戰」、在閩南地區協同登陸艦支隊同071型船塢登陸艦進行「島礁奪控」等實戰演練。當時，日本媒體與美國智庫先後警示我方，共軍有可能對我東沙島進行奪島行動，一度引發我國防部長指示東引島官兵與島共存亡之宣示。

再則，中共東部戰區於5月9日證實，該戰區6日至8日組織海、空、常導等兵力，在台灣以東和西南海空域進行實兵演練，進一步檢驗提升多軍兵種聯合作戰能力。9日共軍空中兵力減緩後，10日國內媒體報導，美國國務院網站近日修改美台關係現況清單，刪去「承認台灣是中國一部分」、「不支持台灣獨立」等表述。大陸外交部發言人趙立堅立即批評「美方做法是虛化掏空一中原則的小動作，這種搞政治操弄、試圖改變台海現狀的做法，必將引火燒身」。武直-10機「犯規」飛越兩岸虛擬的台海中線不排除有警示味道。

復查過去共軍武直-10機活動的區域，均以距離廣東汕尾東南方一帶海空域為主。大陸廣東海事局發布5月8日至12日每天0700時至1900時在廣東汕尾以東之碣石灣為禁航區，不排除由具有對地攻擊能力之武直-10機，復抵近支援前者演習場域參與射擊訓練。

最後，中共東部戰區雖發布6至8日在台灣周邊海空域進行海空軍、常導等多軍兵種實戰訓練！既然是東部戰區主導的聯合訓練，陸軍部隊（含陸航、兩棲機步部隊等）怎麼缺席了呢？

（作者為文化大學國發所博士候選人）

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