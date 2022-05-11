美國國務院官網5日更新「美台關係」網頁文字，刪除使用半世紀之久的「台灣是中國一部分」以及經常提到的「美國不支持台獨」兩段文字，且首次將《台灣關係法》置於美中三項「聯合公報」之前，並加上「六項保證」，大幅提升美台關係。

對華府此一大動作，北京錯愕不已，中國大陸外交部發言人趙立堅警告美國不要掏空「一個中國政策」，以免玩火自焚。大陸學界也認為「一個中國」遭到空前弱化。

儘管美國智庫專家認為，美國對華政策是否真正出現重大調整，還要看美國國務卿布林肯確診痊癒後的演說內容而定；但是國務院官網的文字調整，已足以顯示美國對台海兩岸政策已出現重大變化。

首先，《台灣關係法》的政治與法律地位逐漸有凌駕美中三項「聯合公報」之勢。當然，《台灣關係法》地位的提高，目前只是出現在美國國務院「美台關係」的網頁之上，但已足以展現華府對北京的警告。而「六項保證」再度公開浮上檯面，顯示美國不僅為提供台灣不對稱作戰武器尋求法理基礎，也為維護台灣主權的相關作為提出合情、合理、合法的依據。

其次，從《上海公報》、《建交公報》到《八一七公報》，美國都承認「台灣是中國的一部分」，但卻不是無條件的。其中，最重要的一個條件就是要按照美國的「一中政策」，也就是兩岸必須以和平方式解決他們之間的歧見，而不能片面改變現狀。惟進入21世紀以來，中國整體國力快速崛起，近年經常機艦繞台、穿越台海中線，軍機闖入我國西南海域，更在外交與經濟上對台灣進行打壓，「片面改變現狀」的能量與企圖心都日益明顯，讓美國不得不提高警覺。

再者，俄羅斯2月24日入侵烏克蘭後，更讓美國懷疑中國可能隨時進犯台灣。的確，整體國力與經濟實力都遠遜於中國的俄羅斯總統普丁可以下令對烏克蘭採取「特別軍事行動」，美國總統拜登自然不敢對中國大陸對台動武的決心與可能性掉以輕心。因此，就是在這樣的「戰略想定」之下，美國國務院官網決定針對「美台關係」網頁做出重大調整。

只有刪除「台灣是中國的一部分」這段文字，一旦中共武力犯台，美國才有介入或干預的理由與資格。否則，只要北京強調「台灣是中國的一部分」，武力犯台屬於中國內政問題，美國就無法找到介入或干預的理由，甚至影響到美國在台海與南海的自由航行權。

最後，拜登20日即將展開亞洲行，訪問南韓與日本 ，在東北亞進一步籌組「反中」連線，甚至邀請日、韓加入「澳英美聯盟」（AUKUS)。另一方面，中國則刻意放軟身段，無意與美國為首國家正面交鋒，但美國卻有意藉亞洲行激起同仇敵慨之心，所以選在出訪前兩周調整國務院官網的文字。

白宮印太戰略總監坎貝爾與國安會亞太資深主任羅森伯格3月間曾在印太會議與英國官員密談，一旦美國與中國開戰有關英國角色的問題。這次，為了讓美國介入隨時可能爆發的台海戰爭，避開「台灣是中國一部分」帶來的法理限制，應該是美國國務院官網調整「美台關係」網頁文字的最主要理由。（作者為淡江大學外交與國際關係學系榮譽教授）