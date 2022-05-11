疫情蔓燒，11日確診人數高達57188例，單日確診人數已多日慘居全球第一，其中猶有多少黑數，尚未可知，據專家評估，還未達到高峰，往後的一周，恐怕將愈形嚴重，百姓惶惑不安，人人自危，可以說是聞疫而心驚，無告而淚下了。

稍有常識的人都知道，疫情蔓延時，醫材與醫藥是防杜傷亡最重要的關鍵，可指揮中心「超前部署」的口號喊得震天價響，且以此洋洋自得，連「世界看好了，台灣只示範一次」的無知傲慢之語，都敢堂皇大作其內外宣。

但真實的情況卻與此完全相反，「超前部署」了兩年多，竟然連最起碼用來自測的快篩試劑，以及確診後用以療治的藥物皆奇缺無比，8400億的防疫經費浪擲，如同打水漂一般，竟不知起了何種功效。

快篩試劑供不應求，還得勞動廣大的老百姓漏夜排隊，價格較諸國外高出許多，這也就罷了，卻還是一劑難求。從整體看來，這完全是在醫材上的錯誤政策所造成。指揮中心將一應重要的醫材，從口罩、血氧機到快篩試劑都納入國家的管控之中，且價格奇昂，供應不足，還以重重的手續、關卡，多方限制民眾自外國的管道取得，號稱一堆的「國家隊」，可卻宛如托拉斯的壟斷企業，從中獲得利益的，不過是少數裙帶翩飛的「關係企業」而已。

「快篩之亂」是目前台灣民眾最有感的痛苦，也是最深沉無奈的民怨。國內廠商本已有自行研發、生產的快篩試劑，可以外銷至香港且價格低廉，但不知何故卻禁止內銷；反而用來大作凱子外交，捐獻給外國；民間願意捐贈，卻又假口「認知作戰」，不予核准；尋常百姓一劑難求，可卻有人可以透過「綠色管道」，提供上千劑之多，以為選舉鋪路。

篩劑最啟人疑竇的，無疑就是在窘缺的緊要關頭，政府招標徵募卻主動邀約了若干資本額低微、信譽不佳、無相關醫材代理經驗的小吃店、遊戲商、空殼公司前來投標，承攬高達數十億元以上的業務。凡此種種，亂象不一，每有質疑，指揮中心不是漠然以對，就是巧言卸責，甚至祭出法條，威脅恐嚇。論者謂此為「以疫謀財」，相信明眼人必能論斷。

尤有甚者，民眾迫於無奈，冒著群聚感染的危險，花上數小時排隊佇候，已是大大令人不忍，可卻又有一群「何不食肉糜」的網紅、名嘴、網軍，大肆譏訕，詆其為一群「貪圖小利」的頑民、刁民，更是教人情何以堪？

新冠疫情，當然可以歸屬於「天災」之列，Omicron的肆虐程度，更是大出一般人之所意料，可其中「人謀不臧」的因素，恐怕才是真正使疫情一發不可收拾的「人禍」。哀哀生民，一不知究竟自己身體無恙與否，二不知確診後藥物何處可尋，三必須耗費平日已無多的金錢去購買、檢查、診治，四必須空耗長時間的排隊過程，憂危恐懼，日甚一日，是可忍，孰又不可忍？

美國已故總統羅斯福說，人民應享有絕對不能被剝奪的「四大自由」，「宗教自由」姑不具論，在當今疫情蔓燒情況下，人民的「言論自由」已被政府、網軍剝奪殆盡；而「免於匱乏的自由」則在快篩試劑、醫療藥物的奇缺中，岌岌可危；「免於恐懼的自由」，則更是一樁笑話，還不知這種心驚膽跳、求助無門的日子會伊於胡底！一個政府的施政，可以一舉讓老百姓喪失三大自由，恐怕才真的是「世界怎麼跟得上台灣」的註腳。（作者為退休大學教授）