疫情日益嚴峻、確診人數11日飆高至5萬7188例、8例死亡，偏偏民眾快篩還是一劑難求，天天至藥局排隊成了生活日常、民怨沸騰。只有不知民間疾苦的蔡英文總統，唬弄1億劑快篩劑快來了，厚顏呼籲國人不要囤積；看看各藥局門口，每天上班時間排滿無奈長輩們，1億劑成謊言，蔡政府的信用早已破產！

疫情不斷延燒，蔡政府自詡超前部署、防疫模範生，新冠肺炎本土確診人數卻已超越南韓、美國，全世界都在看，台灣成了重災區。

蔡政府除了幫指揮官陳時中造神，完全沒做好防疫準備，導致這波疫情無法守住，而陳時中只會槓地方、怪罪病毒，防疫政策朝令夕改、荒腔走板，導致民眾被迫天天排隊買快篩。

面對民怨炸鍋，綠媒絞盡腦汁幫蔡政府擦脂抹粉，1450網軍不斷帶風向，沒人性的類比與哏圖紛紛出爐，就是要洗腦「台灣人就是愛排隊」，消遣國人「可以花60小時排隊買一蘭拉麵、花一下午搶電信499元吃到飽、忍受烈日艷陽排蛋黃酥，就是不能忍受排隊買快篩試劑。」

就因為有龐大綠媒、網軍護航，蔡總統及行政院長蘇貞昌才會離譜的先後呼籲國人不要囤積快篩試劑，比起「何不食肉糜」的晉惠帝還誇張，只有前副總統陳建仁吃了誠實豆沙包，接受英國媒體《衛報》訪問時，坦言「政府在快篩試劑上準備不足。」

蔡政府為何快篩試劑準備不足？因蔡總統只有政治算計，疫情指揮官陳時中只想選舉，完全沒預設這一波疫情如此凶猛，於是今年初大手筆砸1500萬元贈友邦一批快篩試劑，引爆網友炸鍋，痛罵「台灣人的命就是賤！」如今蔡總統還好意思說1億劑月底要來了，還有人相信嗎？