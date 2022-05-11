在舉國上下皆曰不可聲中，監察院針對曲棍球協會案二度彈劾承辦檢察官陳隆翔，引爆檢察官們強烈反彈。已全面綠化的監察院所要追求的政治效應，無非是利用其彈劾職權逞威，迫使檢察官未來在涉及政治因素的案件時要「辦藍不辦綠」。民眾浩歎，咸認提案彈劾的高涌誠以及10位同意彈劾的監委，為公然干預司法做了最強的宣示與最壞的示範。

再彈劾陳隆翔 閹割司法

依法必須獨立行使職權的檢察官，再次受到政治威權施壓，更加感受無形甚至有形的脅迫力量越來越強，促使台灣司法進一步綠化，感慨檢察官像是脖子上被架了一把番刀，凡辦案違背民進黨意志者都不會有好下場，而類似台北地檢署把結案的三中案敗部復活，拿出來重新調查起訴，這樣的檢察官就可以升官進爵。自此而後，畏事以及投機的檢察官更加瞭然趨吉避凶之道，台灣的司法焉能再有獨立意志可言？

自從民進黨全面執政之後，染指司法的意圖毫不遮掩，削弱其獨立性而強化其黨派性無所不用其極，甚至打著司法改革的大旗，將權力的黑手伸進司法，將原本尚能依法獨立辦案的司法體系塗得綠油油一片。一個令人觸目驚心的現象是，一大批立場偏綠的法律人、司改團體成員形成壓力團體，對司法體系產生監視作用，檢察體系的司法官也形成近親繁殖現象，綠色司法人員成為司法界的主流。前些時候多位國民黨籍縣長面臨司法追訴威脅，就是司法全面綠化的一個指標，在政治正確的指引下，檢察系統的獨立性已然苟延殘喘，司法甚至成為民進黨意志延伸的政治場域。

民進黨政府罔顧司法獨立原則公然侵門踏戶，殺雞儆猴，已經使得檢察官們不得不知所進退，今後對於有違法嫌疑的綠營權貴避之為上，而藍營人士只要被鎖定是民進黨的打擊對象，就可能成為檢調系統偵辦的對象。即使偵查結果不起訴，過程中就已將其政治生命打殘。

在看顏色辦案的約制之下，寒蟬效應深入人心，甘冒不韙的檢察官焉有生存空間？司法的私法化成為大勢所趨，今後還能寄望司法成為正義的最後防線嗎？民進黨全面執政5年，司法改革一事無成，閹割獨立機關卻是績效卓著。這回監察院彈劾一個檢察官，只不過是火上添油，意在將司法全面納入囊中。

遂行綠色威權 藐視法治

近年來騰笑國際的「王立強共諜案」以及衍生出來的港人向心夫婦被羈押案，正是司法淪為民進黨政治工具的最佳例證。兩年多前總統選舉展開前夕，爆發了澳洲華人王立強共諜案，明明一看即知是騙子利用台灣特殊的政治詭道謀求私利，但民進黨見獵心喜，促使檢察官大張旗鼓法辦，被王立強指為共諜的香港中國創新主席向心夫婦，立即遭蔡政府以共諜罪攔下並限制出境。國安及檢察單位上窮碧落下黃泉，死命查了500多天，毫無所獲，幸虧尚有具備獨立意志的檢察官，不願屈從民進黨政府的意志強以共諜罪起訴，而是以洗錢罪起訴。但是，經過政治颶風一再摧殘，這樣能夠保住司法尊嚴的檢察官必然不斷減少，反其道而行的檢察官日益增多。

司法獨立於政治力量操控之外，本來就是民主政治權力分立的基本原則，可是民進黨政府堅決要在全面執政地基上遂行威權統治，所以將此民主天條棄如敝屣，以至於越來越多法官的判決與檢察官的起訴唯執政當局意志是從。幸虧還有少數檢察官堅持司法獨立原則，在第一次監察院通過曲棍球案彈劾檢察官後，發起「捍衛司法尊嚴大連署」活動，譴責監察院干涉司法獨立，呼籲檢察官必須以實際行動反制監察院濫權，以免司法受「惡意政治勢力」壓迫。這是對惡意政治勢力的一次反撲，也是對民主大敵的一次反擊，贏得有骨氣、有堅持的檢察官們強烈共鳴，奈何已綠化的監察院置若罔聞，仍二度通過彈劾案，其藐視法治程度令人歎為觀止。

司法的獨立性不會從天而降，台灣歷經漫長的民主轉型，好不容易才爭取到司法獨立的環境，如今卻面臨威權體制的強風摧殘，在政治操弄下，社會瀰漫著不公不義，民怨四起，這社會正義的最後一道防線實有賴司法官們一肩扛起。

南非憲法法院法官奧比‧薩克斯（Albie Sachs）曾說過：「如果法律是一部機器，司法者就是賦予機器生命的靈魂，良知則是我們的領航員。」司法官們，秉持良知，勇敢伸張正義吧！