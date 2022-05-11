市議員參選人到蔡總統活動現場，開擴音喇叭陳情，總統維安依《特種勤務條例》，下令使用強制力排除驚擾特勤對象，打人、砸車、搶鑰匙。不過，這樣會不會太超過？

依據《特種勤務條例》，總統的維安「應公平合理考量人民表現自由、人身自由……以適當之方法為之，不得逾越維護維安對象人身安全必要限度」。換句話說，總統的維安只能維護其「人身自由」，而不包括「聽不到抗議的自由」。

去年11月，已經有何姓男子遭總統維安強扯布條並控制行動，法院判決總統維安行動不合法，需賠償受害人定讞。可見現在的總統維安，不僅違法，而且是明知故犯而為之，反正國賠也是納稅人的錢，蔡總統沒差。

維安人員敢一而再、再而三地毆打陳情民眾，蔡總統知情還是不知情？默許還是鼓勵？

不要怪罪老百姓老愛找麻煩，不是苦不堪言怎會攔路喊冤，蔡總統護短維安人員違法亂紀有前科，「超買」團購免稅菸都能升官，打人、砸車、搶鑰匙又算得了什麼？

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