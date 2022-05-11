日前有兩則令人痛心的新聞，一則是新北市有個2歲孩子確診重症，父母撥打1922、衛生所等單位求援，結果等嘸救護車，直到孩子失去意識，才出動119協助送醫，男童入院後插管治療，幾天後病重死亡。另一則是6個月大的男嬰突然高燒快40度、全身發抖翻白眼，家人立刻抱孩子到醫院急診室，結果排隊等了一個多小時後生命垂危，經急救宣告不治。

在疫情升溫、醫療量能不足狀態下，陳時中部長面對記者詢問時，泰然處之、面無表情地提醒民眾自己要能「自主應變」。

與此同時，立委林靜儀在臉書宣布自己確診。但不同於一般民眾必須在苦苦急診室外大排長龍，林姓立委在短短的時間內就迅速完成PCR檢驗且於一個多小時後即得知結果，此番採檢效率，堪稱醫界楷模。

無獨有偶，媒體人周玉蔻不久前也在臉書自爆確診居家隔離，因自行快篩多次皆為陰性，疑有偽陽性之虞，遂電疾管署並由其出面委請北市衛生局安排第2次PCR採檢，結果萬芳醫院家醫科主任林英欽親自上門為周採檢。在面對民眾質疑這是否有特權之虞時，指揮中心宣稱「這是醫師的個人行為」。

作為一個升斗小民，不得不讚嘆林靜儀立委與周玉蔻女士的「自主應變」能力！

當患有急症的孩童必須在急診室外煎熬地排隊而至終性命不保，林立委卻能在輕症都談不上的情況之下，迅速完成採檢並優雅地在臉書發文昭告天下！另外，當許多民眾都買不到快篩試劑的時候，周女士竟然能夠有這麼多快篩試劑可以讓她篩檢十次，也可以讓疾管署知會衛生局並動用一個公家醫院的主任親自上門為她採檢！

這正是一個台灣、兩個世界。套一句陳時中部長的名言，「我已經有了（快篩）為何要排隊？」當一堆台派傻青在臉書上貼著「同島一命，團結抗疫」的大頭貼時，殊不知他們所扶持出來的台派權貴們，正在用特權吞蝕掉這個國家！

一個國家從來不缺特權，但是當特權成為生活日常，那代表的是這個國家集體的腐敗與貪婪。林靜儀、周玉蔻等人所代表的只是台派權貴的小小縮影罷了！這些人能力有限，但是恥度無上限，跟著主子寄生在「愛台灣、顧主權」發臭的廚餘堆裡，無非只是一隻隻肥蛆，卻在「愛台抗中」符咒的神體護身下，可以完全不把台灣人民放在眼中，獨享特權，這種「同島不同命」的反差，怎不令人氣結？

無奈在網路上仍然有一大堆的台派傻青與綠營側翼在為執政黨護航洗白，稱這只是偶發事件，不能因為一粒老鼠屎壞了一鍋粥。自疫情爆發以來，還相信「防疫特權」只是少數為之的那些人的智商，大概是溫度計的等級了，這些人會被賣還替別人數錢一點也不足為奇！

防疫分貴賤，人命分貧富，這是蔡英文政府施政下，為台灣劃出的一道最殘忍醜陋的分界線。人脈、金錢、顏色正在加劇台灣人民的相對剝奪感。當我們卑微聽命的配合政府，這些台派權貴們卻正驕縱地揮霍特權，不公不義，莫此為甚！

（作者為美國伊利諾芝加哥大學教授）