俄羅斯於莫斯科時間5月9日10時在紅場舉行了一場以紀念衛國戰爭勝利77周年為名的閱兵，由於這次閱兵是在普丁以「特殊軍事行動」為名義發動俄烏軍事衝突的背景下進行的，因此受到了全球媒體和輿論的關注。普丁出席閱兵式並發表了演說，但演說中並未正式向烏克蘭宣戰、也沒有下達全國動員令等重大信息。

根據媒體報導，現場共有1.1萬名俄軍官兵參加，展示了包含「伊斯坎德爾-M」飛彈、「凱旋-S400」防空飛彈、「亞爾斯」洲際彈道飛彈、「山毛櫸-M3」防空飛彈、「道爾-M2」防空飛彈、「旋風-G」多管火箭炮系統等裝備在內的131件現代化武器和軍事裝備，空中武力的展示則因下雨原因臨時取消。

對於一個處在和平環境下的國家來說，閱兵既是展示武力肌肉，威懾敵人和戰略對手，也是自己把軍隊拿出來檢驗一下，看看以前花的錢是否值得。所以，對無仗可打的國家來說，閱兵的訓練幾乎是按照戰爭的要求在做準備，也是一種動員的方式。

但是，對處在戰爭狀態下的國家來說，閱兵的意義就要大打折扣了。因為這時其實並不需要展示武力、秀肌肉，如果國家足夠強大，那直接把武力投放在戰場上就可以了，不必勞師動眾在廣場上展示；反過來說，如果在戰場上的表現不足以徹底打敗和消滅敵人，那麼，光靠在廣場上展示武力肯定也沒有用。

回頭看看俄羅斯部隊在過去兩個半月中，在烏克蘭戰場上的實力如何已經足夠清楚了，俄軍的長處和短處一覽無遺，既然有實戰表現可看，那還看閱兵何用。

過去兩個多月的實戰經驗裡，國際間對於俄軍的表現普遍評價不高，從戰略計畫到戰術執行都有很多問題，包括武器裝備陳舊、後勤保障能力低下、兵力不足、戰法過時等方面。普丁這時還裝模作樣地大肆閱兵，自然也就沒有什麼威懾力了，所以普丁這時盛大舉行閱兵的意義並不是要對外展示，而是給俄羅斯人民在絲毫看不到勝利的希望下，能維持住攻勢、沒有全線崩潰，維穩內部的政權。

普丁閱兵「安內」的作用，一方面以「愛國主義」來凝聚俄國社會民氣、鞏固這場「特殊軍事行動」的正當性，進而證明自己仍然能夠掌握軍隊外，同時提升前線士氣，說穿了，目的還是為了鞏固領導中心。與「安內」相比，拒止北約持續「東擴」、維護俄羅斯於中東歐「安全地帶」戰略利益的「攘外」目的，在這次閱兵中的意義似乎就沒那麼重要了。

俄軍這場「特殊軍事行動」並不是像二戰時期蘇聯紅軍保家衛國那樣的名正言順，就算是要反納粹化、抑或支持兩個烏克蘭俄裔獨立地區的理由，俄軍說到底也還是「進入」了他國國界內展開軍事行動，坐實了「干涉他國內政」的口實，讓一向對「干涉他國內政」跳腳的中國難以完全支持、只能試圖在輿論宣傳上淡化俄軍發動戰爭的「侵略」色彩。

普丁軍事挫敗、澤倫斯基贏得昂揚的士氣，隨著拜登5月9日簽署《2022年烏克蘭國防租借法案》的地緣戰略利益，將衝突給推向一個殺傷性與影響都更大的新階段，這場戰事還不會結束，擁有戰略主動權的俄羅斯會否升高戰爭態勢，甚至動用核武庫，就讓我們繼續看下去。

（作者為國立聯合大學助理教授，台灣國際戰略學會研究員，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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