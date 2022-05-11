最近，食物成了民眾最關心的話題。不是哪些好吃，而是哪些可以長期存放；不是如何吃得營養，而是哪些可以不會變質。罐頭，這個大家平常不太關注的角落生物，也迎來出頭天，成了疫情時期搶手的寵兒。

那麼，我們今天就來聊聊台灣的罐頭吧。要知道在台積電等晶元代工產業之前，罐頭可算是台灣的「護島神山」級產業，說曾經稱霸全球都不為過。

獨霸天下的鳳梨罐頭

作為水果天堂的台灣，水果罐頭也必然是好吃的。其中尤其是鳳梨為水果之最，自從三百年前被閩南移民攜帶來台，鳳梨恰逢環境適宜，便在島上茁壯生長。

別看這小小的鳳梨罐頭，不小心買錯了可能會讓人酸到胃穿孔。然而台灣的鳳梨罐頭從來不會讓人失望，蜜甜香脆，那滋味彷彿就是愛情。

沒有百年的功力，是不敢吹噓的。1902年前，一個名叫岡村莊太郎的日本人，他本是跟隨日軍殖民台灣島的軍中小販，初次在台灣品嚐到鳳梨這種熱帶水果的滋味。頭腦靈光的崗村很快就想到，將鳳梨製成罐頭，送回日本銷售應是不錯的商機。因此，他也誤打誤撞成為「台灣鳳梨罐頭」的始作俑者。

彼時正是全球水果罐頭的騰飛時代，在夏威夷、新加坡等地都有大規模的水果罐頭製造廠。崗村向日本政府申請到研究經費，還特地遠赴新加坡考察，隨後在台灣南部高雄市的鳳山區設立了鳳梨罐頭工廠。

這一舉給他帶來了巨大的商業成功，台灣省南部本就是鳳梨產地，氣候適宜到鳳梨全年四季皆有收成。此處又是製糖重地，正好與水果罐頭相輔相成。罐頭可在高雄港直接搭船，出口外銷非常方便。

崗村的鳳梨罐頭，運往日本後，初次登場就獲得好評。只用了大約三年時間，訂購量就爆增到讓崗村擴大生產。

要說這鳳梨罐頭為何只要短短數年就如此大放異彩，也是因為日本殖民政府特意推廣，再加上這行業的資金和技術門檻要求不高，才讓這小小的水果罐頭在短時期內成為台灣出口的支柱之一。

（網路圖片）

當年日本的「鳳梨大王」已無下文記錄，但是行業的後繼者，台北人葉金塗，於1925年創立鳳梨罐頭商行，成為巨富，被稱為「台灣鳳梨王」。葉氏所建的罐頭工廠現已作為文物保留，特別是位於台北市大同區的商行古跡，大門中央至今還懸掛著精美的泥塑鳳梨圖案，讓人得以一窺當年的風華。

蔬果罐頭中的三國演義

在台灣光復之前，製造罐頭的馬口鐵是稀缺資源，從而導致鳳梨罐頭價格居高不下。而在光復後，台灣直接拿到了美國的平價鐵資源，罐頭產業又贏來一個新的發展期。

“請問你喜歡吃鳳梨嗎？”（網路圖片）

罐頭鐵桶足夠了，裡面裝什麼才好呢？1950年，台灣特地備選出幾種菜蔬，並從中挑選出蘑菇和蘆筍這兩款重點加以栽培。

因為蘑菇和蘆筍可作為農家副業，不佔耕地，種植方法簡單，其盛產期又是鳳梨的空窗期。蘑菇和蘆筍，與鳳梨剛好互補；再加上台灣農產品是幾萬農家組成的螞蟻雄兵，有成本價格較低這一優勢，一經推出也是大獲成功。

於是，一個由鳳梨、蘑菇和蘆筍相輔相成的罐頭產業，江湖人稱「三罐王」，高居全台外銷總額的12.3%。在那個還沒有晶元代工的時代，亮閃閃的馬口鐵圓罐也似乎應證了某種宿命論，能發財的不外乎都是「圓圓亮亮的東西」。

進擊的罐頭產業，還意外造就出台灣省一個獨有的藝術形式。

相傳是1945年「鳳梨王」葉金塗去世的時候，當時在大稻埕為凸顯他的財力，便以罐頭堆塔，並裝飾上白色紙花和「奠」字花牌，連綿不斷排滿大稻埕。

無論葉金塗是不是第一個用過罐頭塔的人，這個習俗也確實印證了在過去的台灣，罐頭是一個展現財力和社會地位的象徵。

直到現在，罐頭塔這個藝術創作還在島內生活中扮演著重要角色。平常主要是葬禮上會看到，所使用的素材不僅僅有水果罐頭，而是米油果酒肉任君挑選。

罐頭塔的高度也是不斷有突破，從普通版5層到豪華版11層或13層，再加上底座，幾乎可以堆疊到一層樓高。每層再搭配各色紙花，頂部除了大型花朵和看板，現在還可以選擇LED燈增添氣氛。

葳莉牌罐頭塔（圖：PC home）

罐頭塔通常是成對賣出，如選擇普通罐裝水果或飲料，那麼價錢從幾百元到兩千元人民幣不等。也有選擇高級海鮮罐頭者，例如鮑魚罐頭這類，就要一對的要價需近萬元人民幣。

那麼問題來了，葬禮完畢後，罐頭塔要怎麼處理呢？喪家自己留用也可，畢竟喪事忙亂常無暇顧及生活。也可以選擇讓前來弔唁的親友隨意取用，親友帶不完的，也可在路邊分發給路人，或者捐去慈善機構。

罐頭塔代表著台灣罐頭產業曾經的輝煌，也展示出曾經鄰里互相扶助的鄉村風情。最近還常常作為地方代表，參加世界各地的文化展，讓海外觀眾也有機會一飽我們特色的陰間藝術創作。

群雄逐鹿的時代

要說這水果蔬菜罐頭有什麼美中不足，那就是不配白飯。

就算台南有「鳳梨拌飯」這種暗黑料理的存在，但大多數民眾還是接受不了的。我們需要開罐即食，配粥配飯，還要依靠肉類。

四面環海的台灣島，少不了漁獲。因而也出現了「魚類三罐王」，它們是紅鷹牌海底雞、老船長牌茄汁靖魚、同榮燒鰻這三款，承載了幾代人的記憶。

紅鷹牌海底雞，到底是魚還是雞。（作者提供）

紅鷹牌海底雞，到底是魚還是雞？

這是童年永遠想不出的答案，長大後也沒看明白。說好聽是鮪魚，但是也有一說是便宜的土托魚。不必深究，總之是某種蛋白質堪比雞肉的魚類，經過水煮鹽漬後裝罐銷售。開罐即食，專配粥粉面飯，霸氣的海底雞隻給你兩個選擇，要麼愛了，要麼吐了。

比起一般那些溫吞吞的鮪魚罐頭，海底雞就顯得充滿個性與倔強。而且它的罐身上，還隱藏著一個沒有答案的抽像藝術，那一塊不像肉也不像菜的紅色圖案，也彰顯著海底雞不求甚解的迷幻氣質。

老船長茄汁靖魚。（作者提供）

老船長牌茄汁靖魚，說起來先奉上一捧眼淚。創始人曾阿坤，他獨創的捕魚法，是奠定台灣現代漁業的基礎。然而曾家創建的罐頭工廠卻經營不善，幸有家族第四代力挽狂瀾，把這個掉漆的老字號從消失的邊緣拉回來。茄汁靖魚味美湯鮮，不僅白飯，連煮湯麵都是美味。

最後，讓我們來看看同榮牌燒鰻魚罐頭。充滿中式風情的同榮牌，創辦初期就是做蘑菇菇和蘆筍罐頭，隨後又轉行做海產罐頭。因轉行較晚，起初拼不過紅鷹牌等前輩，因此只好加強開發新口味，以求在市場立足，後開發出蒲燒鰻魚這個傳統的日式口味，結果成為同榮的獨門絕技，廣受好評。

有讀者可能要提問了，以上這三款都是魚罐頭，那麼不愛吃魚的怎麼辦？

請稍安勿躁，米桶這就為各位肉食愛好者端出台灣省實力頂尖的罐頭。要說這幾款以前可是只聞其名，卻無處可買的的神秘罐頭。

它們就是欣欣牌的「紅燒三罐王」，基本的底味都是紅燒，內容有牛肉、豬肉和羊肉三種口味（其中羊肉口味最為難得一見，詳情可參考米桶寫過的台灣羊肉一篇）。

位於雲林縣的欣欣牌罐頭廠，做為罐頭界的隱藏角色，曾經只生產軍糧，2011年才開放民用。因此欣欣牌食品，老牌勁旅靠得住，內容澎湃到包山包海，味道好到嚇嚇叫，從包裝到命名絕對是簡單粗暴。

沒有海底雞的神秘、沒有蒲燒鰻魚的高級。一切都是簡明扼要到能一刀劈中靈魂。

例如一種叫做「口糧」的餅乾，讓人一看就有洞穿事物本質的哲學感；再例如那些稜角剛硬方如磚的真空包裝，處處展現能讓人堅定紮實的安全感；還有那比一般罐頭大好幾倍的體積（沒錯，一罐幾乎有一公斤重），那踏實的重量可以安定所有因飢餓產生的焦慮。在欣欣罐頭面前，封城，來啊，你給我坐下！

不愧為軍用食品，欣欣口糧的卡路里都是經過計劃的，一包餅乾是一千大卡的熱量，搭配兩份熱巧克力，足以應付成年人一天所需熱量。

結尾，讓米桶帶大家回歸到一開始提到的鳳梨罐頭。如果讀者老爺手上恰好有一罐，請留意一下產地，沒錯，產地是泰國。但請放心，這不代表買到假貨。台灣鳳梨罐頭，因應全球化產業佈局，早已將生產線外移至泰國。而台灣省本地的鳳梨，多為一種名為「金鑽」的品種，適合直接食用，而非加工成罐頭。

台鳳鳳梨罐頭的產地，現在標明是泰國。（作者提供）

靜態生活，不代表我們要犧牲生活，希望台灣罐頭的新奇滋味，能陪伴我們度過這段時光吧。

對了對了，別忘了還有「土豆麵筋」、「滷肉醬」、「陰瓜」、「螺肉」這些廣受好評的罐頭，也是米桶誠意推薦的。（小米桶）

（本文來源：「環行星球」公眾號）