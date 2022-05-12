國共大打之前一日（1946年7月12日），周恩來致電中共中央說：

蘇北大戰即將開始，國民黨部隊由徐州向南、津浦線向東、江北向北，三面同時開始以武裝難民作先鋒，先求解決蘇北後，再打通津浦、平漢等。

國方軍隊進攻的方向如下：

1.第三方面軍司令湯恩伯（旋由李默庵接任稱第一綏靖區司令）率15個旅12萬人，沿長江北岸向蘇中進攻。

2.徐州綏靖公署主任薛岳率35個旅，以主力向徐州以東，一部向徐州以西進攻。

3.鄭州綏靖公署主任劉峙率30個旅，向豫東及隴海線以北進攻。

4.西安綏靖公署主任胡宗南率18個旅，向晉南等地進攻，及在澠池、西安等地布防。

5.在陝南、鄂西、鄂中、鄂東，對付共方中原軍的計14個旅，分屬胡宗南、程潛、劉峙3人指揮。

以上計為112個旅。此外晉、綏、冀及山東的閻錫山、傅作義、王耀武等部不計。

開戰初期，國軍失利，據國防部參謀次長劉斐8月14日之報告：

自7月13日開始全面戰爭，開始由蘇北起，共軍先攻我泰興，我軍死傷過半。我方反攻，他們便擴大戰爭，從徐州至大同、太原、同蒲路，都有戰爭，膠濟路是早有戰爭。共軍在如皋包圍我軍王鐵漢部，其參謀長被俘。共軍共有兩種，一為正規軍，一為土共，正規軍和土共各一半，作戰互相配合，退卻時土共不退，到處騷擾，我軍只好停止軍事行動，來肅清土共。

蘇北戰役開始後，蔣於7月14日離南京飛廬山。16日、18日，國軍由蘇皖之南、北、西三線向共軍進攻。

蘇北戰役共方指揮官是華中野戰軍司令員粟裕，率兩個師和兩個縱隊共19個團（後增3個團，22個團），約3至4萬人。國方的指揮官是第一綏靖區司令李默庵，於7月9日召開作戰會議，決定13日發起攻擊，不料其作戰計畫，第二天，就被中共方面獲得，並擺到馬歇爾的辦公桌上。

粟裕當即決定先發制人，於7月13日，主動攻擊位於宣家堡和泰興的國軍整編第83師的兩個團。該師原番號為第100軍，師長李天霞，美械裝備，中央嫡系部隊。共軍用兩個旅6個團去打兩個團，於6小時內殲滅之，殘留不到一個營。繼宣泰戰役之後，續有如皋等6次戰役，從7月13日到8月27日結束，在45天作戰中，國軍6個旅和5個交警大隊被殲，共5萬多人，共軍傷亡1萬5千人。

中共方面的打法，毛澤東以中央軍委名義指示各戰區負責人說：

蔣軍經過整編，其戰鬥力一般加強，我軍對其作戰時，必須取集中優勢分割殲滅方針，其比例為三對一或四對一；否則不易解決戰鬥。欲速不達，無好打之機會時，寧可遲幾天，等待機會。

凡無把握之仗不要打，打則必勝；凡與正規軍作戰，每戰必須以優勢兵力加於敵人。殲其一部，再打另一部，再打第三部，各個擊破之。

進至9月以後，國軍攻勢漸趨順利，據參謀總長陳誠9月25日的報告，是時，蘇北、隴海路、晉綏冀熱察3個地區作戰情況如下：

蘇北方面：9月15日起，分別進攻泗陽、淮陰、淮安後，蘇北共軍即被各個擊破，殲其一個師及三個縱隊，以及警衛團、騎兵團、憲兵團，擊潰的有4個師的一部或全部。他們失敗的主要原因，為其戰略上的錯誤，與我陸、空軍聯絡得很好；而最大原因是其決堤，反而造成其本身增援與退卻的不可能，以致有1個師和2個縱隊被我軍消滅。

隴海路方面：共軍自晉南調來劉伯誠（承）37個團（按：劉斐的報告是27個團），策應徐州作戰，適我在徐州集中3個軍，而共軍有3個旅到了開封附近鐵路以南，再向西北運輸，剛巧我軍有一個團自鄭州到達開封，隨後又有兩個團到達，並有徐州的兩個軍西進，遂消滅了劉部8千多人。共軍向北撤到荷澤，因我第3軍（師）指揮不當，致傷亡三分之二。劉部傷亡在4萬餘人。

惟據共方資料，隴海路戰役雙方損傷情形，則與陳誠的報告，頗有出入。共方說：劉伯承九個旅的兵力，在定陶（荷澤南）地區對孤立的第3師進行圍殲，從9月3日到8日戰鬥結束。共殲滅國民黨軍4個旅1萬7千人，其中俘虜1萬2千人，俘獲中將師長趙錫田。共軍傷亡3500人。

晉綏冀熱察邊區方面：陳誠指出，我軍是解大同之圍，傅作義派軍占領卓資山，一部指向察邊。共軍為阻傅軍，進攻集寧，被擊斃2萬多人。其失敗為各役所少見。共軍遂分三路潰竄，蕭克竄至山地，賀龍竄至張家口，聶榮臻向北竄去。

傅部很快占領張北，共軍將領初不置信，照常看戲。待傅軍於10月11日進入張家口時，共軍一槍也沒有放。

從7月13日蘇北大打開始，到10月11日國軍進占張家口為止，為時3個月，雙方各自總結「戰果」，國方是以攻城略地的多寡為標準，共方是以殲滅敵人的多寡為標準。

國方的「戰果」如下：

開戰之前，共軍占領的縣城計386座，作戰後，國軍收復119座，占三分之一弱，收復的地區為：

山西省：共軍占據之63縣，收復15縣。

山東省：共軍占據之102縣，收復23縣。

河北省：共軍占據之94縣，收復16縣。

河南省：共軍占據之19縣，收復12縣。

江蘇省：共軍占據之30縣，收復21縣。

安徽省：共軍占據之8縣，收復8縣。

察哈爾省：共軍占據之16縣，收復7縣。

熱河省：共軍占據之15縣，收復9縣。

綏遠省：共軍占據之8縣，收復8縣。

陝西、甘肅、寧夏省：共軍占據之21縣，未收復。

共方是以殲敵多寡為標準。毛澤東說：「我們方面一城一地之得失，無關大局。主要任務，是殲滅敵人的有生力量。」

依此標準，毛澤東總結3個月（7、8、9）的「戰果」是：

向解放區進攻的全部正規蔣軍、除偽軍、保安隊、交通警察部隊等不計外，共計190幾個旅，而此190幾個旅中，過去3個月內，已被我軍殲滅25個旅。

被我殲滅的25個旅中，計湯恩伯（原為李默庵）7個旅、薛岳2個旅、顧祝同（原為劉峙）7個旅、胡宗南2個旅、閻錫山4個旅、王耀武2個旅、杜聿明一個旅。受我嚴重打擊者，有杜聿明，湯恩伯、顧祝同、閻錫山；受我初步打擊者，有薛岳、胡宗南、王耀武。所有這些，都證明我軍能夠戰勝蔣介石。

【未完待續，蔣世安專欄每周四刊出】