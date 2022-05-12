大量台商選擇西進大陸發展，已成長為一個規模可觀、密切連接兩岸的社會群體，為大陸經濟與社會進步做出巨大貢獻，也為兩岸關係和平發展發揮了巨大作用。隨著大陸經濟發展進入新常態，台商在大陸發展面臨一系列困境，整體規模有所萎縮，政經影響力有所下降。特別是過去五年民進黨重新上台執政以來，兩岸關係陷入「冷和僵局」，給兩岸經貿互動與人員往來帶來巨大變數與挑戰。

今日隨著新興台商二代在大陸不斷深耕，這群稱之為新興年輕台商群體的台青二代在大陸迎接更多挑戰。作為新時代新青年的一份子，這群大陸台青二代努力踐行屬於自己的IP新興之路，為兩岸社會經濟融合做出貢獻和實踐。

「智匯青年融四地」論壇，中國海峽研究院（香港）日前特別邀請包括夢行悟空藝術總監Nick、廣州星海藝術學院表演系余嘉珍、武漢大學法律碩士、中電光谷集團創客星城市業務部拓展經理李方中在內的兩岸青年針對「大陸台青二代的IP新興之路」這一議題展開交流，夢行悟空行銷總監洛克思擔任本次會議主持人。

Nick針對台青二代如何在新媒體平台快速打造個人IP表達了自己的見解，他認為，隨著社群經濟的發展，特別是社群去中心化向多中心化趨勢轉變的過程中，打造個人IP變得愈發重要，個人IP既是個人品牌也代表著個人影響力，其本質就是流量、人脈、以及由人脈帶來的財富價值。首先要有巧妙合理的個人定位，根據個人能力、天賦以及可支配的時間來明確適合自己的區間領域，在這三者之間找到完美的契合點，能夠用自己的能力所長來發揮天賦，並且願意用足夠的時間來打磨自己在領域內的成長。台青二代的身份是一個很好的天然標籤，為自己貼上一個吸引人的標籤，也是將個人形象植入大家內心的方式。形象的塑造應該內外兼修，依靠博眼球的方式只能換來短暫的流量，而想要長久地致力於個人IP打造，必得擁有能夠得到大家認同的正面形象。

余嘉珍提到，自己是一名台商二代，也是就讀於大陸高校的一名大學生，由於個人目前就讀的專業有一定的局限性，為了給自己的未來創造更多的可能性，於是選擇開啟了個人的自媒體之路，嘗試做自媒體一個多月以來有很多的體悟和收穫。她認為，單純依靠顏值堆砌的熱度只會是曇花一現，新媒體時代的核心始終是內容為王，個人的能力和思想才是發展的關鍵。想要打造個人IP，應結合自身的優勢，在垂直領域內持續輸出。對於台灣青年來說，還可以通過自媒體來深化兩岸間的交流，將因為疫情原因而滯銷的台灣優質商品帶入大陸民眾的視野中，促進兩岸人民的互相瞭解以及兩岸經濟的共同繁榮。

李方中表示，自己在大陸讀研究生求學時期，因為大陸的惠台政策，曾在校內經營咖啡館，成為了一名台生創業者，自己順應著時勢和機會恰巧擁有了屬於自己的個人IP，台生的身份讓他有更多的機會參與到政府主辦的活動中，依托於政策紅利下的大環境，通過在政府、企業、學校三者之間的平衡互動，在市場中找到了一席之地。只要找到適合自己的賽道，構建屬於自己的IP和價值，並不斷深耕發展，相信大家都會逐漸在社會上擁有屬於自己的一席之地。

在線觀眾的提問關注目前政府對於台商台青二代在大陸創業打造IP 有哪些方面的助力、接觸自媒體初期最大的困難是什麼，該如何克服、如何善用台灣青年的優勢、以傳統製造業為主的老一代台商是否認同新媒體時代的營銷策略等多方面內容。

其中，Nick認為，輔助企業轉型升級的過程中，的確有很多老一輩的台商對於新媒體推廣和行銷有些膽怯和牴觸，但實際上，很多台商二代都已經意識到，用電商渠道來做拓展對於品牌樹立形象頗有幫助，只要有心去做，每個人都可以打造屬於自己的IP。

余嘉珍表示，作為新一代00後的台灣青年，在大陸市場本身就擁有自己獨特的IP，很多大陸的朋友也願意瞭解台灣人的生活和想法，上一代台青處於大陸良好的經商交流環境中，也讓台商二代有機會來到大陸並在這裡分享自己的生活。對於台灣的親友，自己也會如實地介紹大陸廣闊的市場和就業環境，分享自己在大陸優質的生活。

李方中認為，在湖北武漢，每年台資企業協會和地方台辦都會舉辦很多促進兩岸青年交流的活動。相關的活動在台灣做了線上的同步宣傳，不過線下並沒有在台灣地區做宣傳，這也是目前比較不容易克服的一個問題。希望每一位來到大陸的台灣青年都能在這片土地上找到適合自己的定位，朝著目標不斷邁進。打造個人IP不是一蹴而就的事情，但通過在領域內的不斷深耕，終有一天會有所收穫。 【羅鼎鈞/中國海峽研究院（香港）秘書長】