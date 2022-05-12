誰說台灣沒有超前部署？咱們早在今年一月初就超前部署花了1500萬買快篩劑。那麼那些快篩劑都到哪去了？為什麼老百姓還要排隊搶購快篩劑呢？對不起！快篩劑都被副總統賴清德拿去送宏都拉斯了。

根據政府公布的決標資料顯示，外交部曾編列1500萬元預算購買快篩劑，以當時1劑59元計算，估計可買約25萬劑。奇怪哩！那為什麼當初台灣藥房賣的快篩劑高達2、300元呢？就算實名制也要100元一劑，那41元的價差到哪去了？政府採購就可以便宜？

外交部說，當初沒料到疫情會那麼嚴重，這預算是早編列好的。那更奇怪了，全世界趕著打疫苗時台灣說不缺疫苗；全世界都在忙快篩時，就台灣覺得不需要，為什麼台灣老是慢人半拍？別人的考古題都不會抄麼？平白無故把快篩劑送給別人，從這一點看，外交部還比陳時中更懂得超前部署，只是部署給外國人，自己國家的老百姓根本未在考慮之列。

國家領導人母親節只顧抱自己養的毛小孩；國家副領導人把救命的快篩試劑拚命往國外送，台灣老百姓真可憐，永遠被當作次等國民。

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