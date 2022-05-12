藥局外，人們帶著板凳排隊，一小時了，一格也沒有前進，這場面近三年內，每年都發生一次，先是口罩，再來是疫苗，現在是快篩劑。

最讓人感到無奈與可怕的，還不是貪腐無能造成的天下大亂，而是人們的無知、無覺、無視，尤其是當初那些反服貿、反送中的覺青們，他們一點反應也沒有，仍然平心靜氣的，分享著吃喝玩樂的小日子，一反當初義憤填膺的覺青樣態。

看他們的近況，就好像現在外面天下太平，歲月靜好，什麼事都沒發生。這些選民資訊來源封閉，見事扭曲，出事了，要不怪中國、要不怪國民黨、要不怪柯文哲、要不怪民眾給政府添亂，再要不然，怪天、怪地、怪時機、怪命運、怪病毒，無論如何不怪黨，黨沒有錯、陳時中沒有錯、蔡英文更不會有錯。

說實在，連身在黨內的王世堅、高嘉瑜，都比這些人有自省能力。這些選民，就算稍有不滿，收入被砍，甚至死亡成千上百，選前只要口號一句，還是一樣自動歸隊，不管站在台上的候選人叫什麼名字，只要看見綠色標誌，票就投下去，人們以為自己還有自由意志，其實根本已經被教育成投票機器。

這表面的民主，實質的獨裁，帶來國家級的災難，從2016年起，815大停電、普悠瑪事故、南方澳斷橋、斷8國邦交、被RCEP排除、公投法修惡、太魯閣事故、水荒、513大停電、517大停電、303大停電、還有2021與2022疫情爆發，擋不住的人為災害，一項一項往上添加。

我們是看得見，也有話想說，但是媒體被封鎖，聲音被壓著發不出去，實在是接近無計可施。

《千萬別抬頭》、《動物農莊》已經淋漓盡致的詮釋我們民主假象與荒謬，但如果民眾走不出來，我們的災難，就沒有結束的一天。

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