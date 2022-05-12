國民黨團踢爆福又達代理韓國唾液快篩劑比國外價格貴2倍，藥局開賣價從原本每劑230元降為175元，以福又達配額3000萬劑計算，百姓荷包立馬止血了16.5億元。如果算上幾天前踢爆特權小吃店「高登」棄標的16.5億快篩生意，綠友友快篩利益，轉眼間蒸發了33億元。

衛福部長陳時中日前態度傲慢地回應「覺得不合理，大家可以不要買」，引發輿論炸鍋，可能也是導致「綠友友」降價的原因之一。12日「快篩陽視同確診」實施首日，民眾使用健康益友App線上掛號、視訊看診，要嘛掛不到號、要嘛當機，快篩變慢篩引發民怨徹底炸鍋。

這次「快篩國家隊」徵召5家國內廠商產能，核准的進口廠商、價格、數量都在陳時中掌控中，即使如此，快篩變慢篩讓老百姓大排長龍，備受爭議的綠友友廠商肥到出汁，著實讓老百姓看傻眼。

若與兩年前的「口罩國家隊」相比，讓民眾排隊搶購口罩，快篩之亂一模一樣，證明陳時中高喊的「超前部署」著實是一則笑話。當時「我OK，你先領」好像挺有人情味的，但這次快篩變慢篩，誰先篩、誰OK了？一家四口1天篩2次，1天800元就飛了，小英也不OK吧？

老百姓的民脂民膏可是給了政府8400億元防疫特別預算，結果口罩、快篩要老百姓花錢買、疫苗一半以上靠別人施捨，陳時中只著急護航綠友友的利益，只著急簽約下單給二期試驗都還沒解盲的特定疫苗廠商，只照顧特權小吃店的「殷實商人」、只核准「獨家」可賣唾液快篩劑。立委想查採購疫苗的價格，還被罵「居心叵測」。

偏偏民進黨為了這個一事無成的「神奇寶貝」，還想方設法為他籌謀參選最佳出場時間，有沒有這麼誇張的防疫指揮官啊！