俄烏戰火未歇，一般認為這場戰爭將吸走全球注意力，印太地區不再成為熱點，出人意料的是，形勢發展卻截然相反。其中尤以大陸遼寧艦航母戰鬥群，在台灣以東和西南海空域，連續進行8天實兵演練最受矚目。

採取敵進我進模式

依照日本防衛省統合幕僚監部發布「中國海軍艦艇動向」通報，遼寧號航空母艦率南昌級驅逐艦南昌號（舷號：101）、昆明級驅逐艦西寧號、烏魯木齊號及成都號、蘭州級驅逐艦鄭州號、江凱II級飛彈護衛艦湘潭號及901型綜合補給艦呼倫湖號，一共8艘船艦從東海穿越宮古海峽，往太平洋航行，這是共軍歷年以來最大規模的航母編組海訓。

通報中還稱，繼5月3日至9日連續練7天後，遼寧艦在10日上午9時至晚8時許（北京時間上午8時至晚7時）繼續進行了艦載戰鬥機和艦載直升機的起降作業。通報中的照片中顯示，遼寧艦當天進行了殲-15艦載戰鬥機和直-8（通告中標示為直-18）艦載直升機的艦上起降。

同時，大陸空軍持續派機進入我西南空域，5月10日更有武直-10機越過海峽中線。當晚美國第七艦隊提康得羅加級飛彈巡洋艦皇家港號（CG-73）通過台灣海峽，美軍並發布訊息宣示展現美國對自由開放印太地區的承諾。中美日三方軍力針鋒相對的互動，顯示台海與東亞區域緊張情勢並未因烏克蘭戰爭而鬆懈，反而更火熱的看到三方軍力的比拚，台灣處在危險核心圈，卻因新冠疫情急速升溫，而忽視了危險的存在。

大陸遼寧艦航母戰鬥群此時在台灣東部海域進行聯合軍演，到底為了什麼？《讀賣新聞》引述日本防衛省官員的說法，稱中國恐怕是劍指台灣，「中國可能是在演練從海空夾擊台灣」。日本媒體解讀，大陸東部戰區海空軍與在台灣東北方西太平洋演訓的遼寧艦戰鬥群，正進行協同作戰訓練，形成「包圍」台灣態勢。

我國防部認為，中共藉對外宣示演訓進行文攻武嚇，是為拒止外軍所做的聯合演訓，包含空中、水面、甚至水面下，連直升機都出動。國防部副部長王信龍說：「我們都有掌握，它的企圖不外是拒止外軍、讓台灣形成威脅壓力。」

其實，大陸對台施加壓力也不是現在才有，從2016年蔡英文執政以後，兩岸關係急轉直下，大陸對台灣文攻武嚇一直就沒有停過，他們一直在用實力說話。只是，蔡政府不服軟，除了祭出「抗中保台」之策，還喊出兩岸互不隸屬的「新兩國論」，加上美國大動作挺台，這些就夠讓大陸對台文攻武嚇有用不完的理由。

美大動作拉防衛線

只是，大陸此時用遼寧艦航母戰鬥群在台灣東部海上進行聯合軍演，難道只為對台文攻武嚇嗎？當然不只。大陸海軍將領劉華清於1986年就確立中共的海軍戰略，當時的規畫包括，將過往的「近岸防禦」擴大為「近海防禦」，再往遠洋戰略推進。

中共海軍的作戰區，最初涵蓋由第一島鏈及沿該島鏈之外沿海區，以及島鏈以內的黃海、東海及南海等，爾後隨著經濟力量及科技水準增強，作戰海域逐步擴大至第二島鏈；並在積極防禦的戰略指導下，採取「敵進、我進」的作戰模式，即敵人對中共沿海區進攻，中共亦向敵後發起進攻。

這樣的戰略規畫，在1980年代大陸還處在發展初期，看起來是有些天方夜譚。但是，十年河東、十年河西，以現在大陸的經濟實力與軍力的發展，早就不是夢，而是真真實實的擺在世人的眼前。其中最關切的可能是日本和美國，台灣反而老神在在。

觀察日美的外交動作，就可知道他們有些急了，4月28日德國總理蕭茲訪日，卻不訪問中國。從4月29日起，日相岸田文雄陸續訪問越南、印尼、泰國，之後更跨足到歐洲的義大利和英國訪問，把歐亞大陸兩端的英、日拉起一條防衛線。更可觀的是，美國總統拜登預定在5月20日赴日韓訪問，讓東亞外交好不熱鬧。

武力被當成外交工具使用，這是國際現實主義不變的真理，俄羅斯在烏克蘭動武，大陸航空母艦在台灣東面項莊舞劍，展示的都是美國外交理論的實踐。所以，多說無益，大陸現在是直接擺出龍門陣，就等美日「請君入甕」。至於台灣，當然也不可能西線無戰事，就看蔡政府怎麼去應對大陸的大動作了。