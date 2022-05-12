近來Omicron病毒席捲全台，確診人數暴增，民眾不僅害怕感染確診，更憂心買不到快篩劑，四處可見搶購的排隊人潮。自新冠疫情爆發以來，台灣民眾排隊採購防疫物資、等待資源分配已成常態，像極了中共早期實施的居民計畫配給體制，由政府統購統銷，針對居民的基本生活物資實行「定量供給」。只是台灣政府配發的不是糧票，而是防疫物資，且由政府主導統一定價，以高於尋常市價的售價賣給民眾。

在疫情緊急情況下，政府實施價格管制，若目的是為保護消費者免受市場價格哄抬之傷害，固無可厚非，但若帶頭操縱市場價格、剝削消費者，即不無可議之處，難怪有民眾批評政府是發國難財或是圖利特定廠商。

疫情當頭，民眾為求自保，不得已配合政府價格壟斷政策，荷包失血也就罷了。但若防疫政策與措施嚴重限制和剝奪人民基本權利，有損人民健康福祉和人身自主權益時，民眾則無容忍之理。

相較於其他國家，台灣疫情高峰發生較晚，可資參考的防疫典範對象不在少數。表現不錯的鄰近國家像韓國、新加坡，足為借鏡。他山之石可以攻錯，中央疫情指揮中心原可超前部署、沉著應戰，然而這2年多來，防疫指揮官陳時中霸權主導全國防疫，舉凡醫療、公衛、經濟、教育、交通、勞工和邊境管制等事項無不聽憑其指揮。指揮官「類專業」，指揮無方，諸多防疫政策荒腔走板，防疫亂象叢生。

指揮官陳時中的權力來自於《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》（以下簡稱《新冠肺炎條例》）的授權。該條例第7條賦予指揮官莫大的權力，「中央流行疫情指揮中心指揮官為防治控制疫情需要，得實施必要之應變處置或措施。」這條被法界詬病是「尚方寶劍」的條款，授與指揮官擁有「先斬後奏」的權力，本應設下實施期間的限制，避免指揮官濫權。但隨著該條例施行期間一延再延，在缺乏監督機制的情形下，指揮官挾防疫之名，集權、擴權和濫權之問題屢見不鮮，早已背離立法初衷和逾越民主法治原則了。

英國歷史學家阿克頓（Acton）曾說：「權力使人腐化，絕對的權力使人絕對的腐化。」我國中央疫情指揮官權力之大，令人咋舌。眼前欲約束指揮官權力的首要方式，自當是終止《新冠肺炎條例》、削弱指揮官的權限。

《新冠肺炎條例》是民國109年2月制訂通過，原訂110年6月30日施行期屆滿，然因去年年中疫情嚴峻，故多延長1年至今年6月30日止。但近期行政院再度提請立法院同意延長該條例施行期間，往後延長至明年6月30日。據悉，目前該案已逕付立法院二讀，現待立法院6月開會審議。

在此期盼立委諸公，衡諸國內外疫情朝向輕症化發展的趨勢，應果斷否決該條例延長案，讓防疫回到正常法治軌道，適用一般傳染病防治法相關規範即可。如立法院顧慮未來3個月疫情發展的不確定性，建議亦需縮減條例施行期限、限縮指揮官之權限，並增訂疫情緊急狀態解除和指揮官下台條件等，防止指揮官擴權。

新冠疫情流行兩年多來，截至5月11日的官方統計資料顯示，台灣民眾因確診死亡人數951人、疑似接種疫苗後死亡人數為1473人、疑似接種疫苗後嚴重不良事件人數則高達8300多人。這些僅是目前官方公布的檯面上受害者人數，檯面下還不知有多少未通報的受害黑數呢。

俗話說，凡走過，必留下痕跡，陳時中的防疫政策與作為有無濫權、擴權、疏失和瀆職，日後將受司法一一檢驗。韓國前總統文在寅卸任的第一天即遭到數千名民眾舉報，稱其在推進核電淘汰政策過程中「濫用職權」，要求檢察廳進行調查。韓國前總統的例子殷鑑不遠，提醒陳時中部長，別把國家賠償、法律究責的事想得太小了。（作者為國立清華大學通識教育中心副教授）