延宕957天的新任公視董事會終於產生了。在朝野的「極高共識」且氣氛和平的審查委員會之後，第7屆公視董事會的19位董事及4位監事順利誕生，彷彿過去兩年為了董事遴選所衍生的互槓與對立完全沒發生過。

然而，能這樣雲淡風輕地召開公視董事審查委員會，並且就事論事地理性對話，也都是因為華視新聞台連續出包，新聞製播發生重大誤植及錯置的失誤，再加上公視內部過去幾個月亦發生重大失誤，文化部將事件矛頭指向「公視董事延宕過久」的系統性問題，風向一轉讓朝野都不敢再對公視董事遴選沾染太多政治力介入的色彩，才能順利地完成遴選審查。

不過，黨政軍退出媒體從來都只是一個形式跟口號，在真實世界的運作好像很難這麼理想化。舉例來說，2020年5月，總統府曾經流出密件，當時的密件內容曾經提到「關掉中天新聞台」、「NCC達成府院高層交辦的政治任務」、「NCC委員會做到總統任期結束」，也提到公視董事長人選問題，而胡元輝教授就是在密件中被欽點的「董事長人選」，除了行政院長蘇貞昌認為他有能力之外，「挺綠」也是重要因素。

府院高層企圖指派公廣集團董事長的意圖是否為真？可以看看文化部去年9月提出的《公視法》修法草案就可略知一二。根據該草案第13條：「行政院提名董事時，應指定一人為董事長。」此條文在當時引起軒然大波，政治力介入媒體的意圖太過明顯，輿論大肆批評。

時隔兩年，中天新聞台被撤照了，NCC委員們也順利地繼續任期，而胡元輝也當選第7屆公視董事。雖然密件早已遭總統府否認，但是兩年前的「神預言」到現在都一一實現，只剩胡元輝最後會不會「順勢」當上公視董事長這最後一塊拼圖了。

當然，以胡教授多年來對公廣集團的關注及學術專業素養，高居公視董座也非常合理，但如今新任董事名單被質疑是「綠友友集團」，加上密件內容對公廣集團董座形象具有殺傷力，胡元輝若真的擔任董座，可說是百弊而無一利，反會被認為他就是蔡政府高層的內定人選。

除此之外，也有立委指出，本屆公視董事候選人及審查委員人選當中，許多人都在多個特定的NGO任職，被質疑是「自己人審自己人」，缺乏利益迴避。坦白說，不論是教授學者或業界專家，除非是對政治之路「心嚮往之」，不然被貼上特定顏色的政黨標籤之後，往後在社會輿論或學術研究的發展都並不容易。也因此，願意浮出水面的專家學者很少，這個現象在媒體及傳播學界亦是明顯，也是這次相關人選的背景資料會多所重疊的原因之一。政治力的折磨不只存在於公廣集團，對傳播學者來說亦然如此。

換句話說，公廣集團可能是「被動的」被政治力影響，包括朝野共同提名審查委員、府院文件意圖內定董事長人選，甚至企圖修法讓行政院能確實掌握公視董事長的人事權，這些都是政治力介入媒體的痕跡。

儘管新任公視董事已經順利選出，外界普遍以為公視問題暫時得到緩解，但這是思考的誤區。公視董事的選任本來就是必要之途，與公視能否就此改革重生完全是兩回事。公視的改革之路才正要開始，緊接著而來的就是公視董事長及華視總經理的選任，人才的選任是否符合專業，而非政治導向，這才是公視跟華視未來發展的重要監督方向。（作者為國家政策研究基金會永續發展組副研究員）