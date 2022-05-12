美國最高法院欲推翻墮胎權受憲法保障的裁定，大法官撰寫的意見草稿竟然外洩，反墮胎判例和贊成墮胎兩方針鋒相對，示威重重，再次凸顯左派和右派之爭。台灣很多人不清楚左派和右派為何要如此涇渭分明，到底代表立場為何？但是更要注意的是，打著這些旗號的偽君子們。

傳統上右派是保守派，但是在西方，保守的定義不是像台灣那樣狹窄，泛指的是強調個人獨立，不依賴政府，主張經濟成長等。左派主張政府干預、貧富均等、婦女權益、保護同婚、同性戀、弱勢等。

左派右派是意識形態、也是施政理念，一針見血地說，就是爭取選票的工具。左派有著共產黨的含義，因此已經被改口為「自由派」標榜進步價值，右派有著希特勒、法西斯含義，也被改口為「保守派」，亦即保護歷史傳統。通常民主黨較左，共和黨較右，當然兩黨中還有中間偏左、中間偏右等不同政治光譜。

歐洲大部分時候是兩派輪流執政，但是這十餘年均勢被打破，左派執政或中間派執政時間長，偶有右派執政，就往往被攻擊得體無完膚。美國媒體90%以上（和台灣相似）包括主流報紙、電視，如《紐約時報》、CNN和《華盛頓郵報》均是左派，因此台灣媒體國際新聞均翻譯這幾家媒體，誇大左派的勢力及意見，所以才有川普的「忽然」當選，俄烏戰爭中一面倒向烏克蘭。

的確，左派較富同情心，右派強調強者生存，因此美國也有此說，「20歲時不做左派，你是沒心（Heart），40歲時你還是左派，就是沒腦（brain）。」因為經歷人生艱辛，你應該獨立了，不期待別人，尤其是政府保護你了。

右派的確固執，維持傳統，所以通常很難引起話題，也沒有新議程，很難討喜。左派自標開明、改革、進步價值，很討社會歡喜，但是平心而論，右派很多真小人，左派更不乏偽君子。

明尼蘇達州非裔男子佛洛伊德2020年5月遭白人警察膝蓋壓頸致死後，全美各地爆發「黑人的命也是命」大規模抗議，許多民眾紛紛掏腰包，為反對種族歧視捐款。但最近媒體報導，「黑人的命也是命」，共同創辦人庫勒斯及阿布杜拉（Patrisse Cullors）、社運領袖在南加州買下價值600萬元豪宅，創辦人都辯說，是為了躲避死亡威脅及警察臨檢，也為了凸顯種族正義問題。但是捐款人絕對想不到善款竟被拿去在頂級社區買了一棟豪宅。這種理由似乎撐不起拿善款買豪宅自用，顯示其偽君子面貌。

好萊塢明星絕大多為左派，出名的右派如科林伊斯維特及梅爾吉布森，頻被攻擊。但不斷批判社會貧富不均，要倡導所謂進步價值的明星們，仍然住上億豪宅、喝美金十萬的紅酒，鮮聞對窮人慷慨解囊。

關於氣候變遷，環境保護，也是很多偽君子隱藏的地方，去年10月31日《聯合國氣候變化綱要公約》第26次締約方會議（簡稱COP26）開幕，英國周日郵報估計，全球政治人物和商界領袖共搭乘400多架私人飛機到英國蘇格蘭格拉斯哥，一天裡排出1萬3000噸二氧化碳，超過1600個蘇格蘭平民一年排碳量總和，是減碳的罪人，歐洲議員法拉吉說「每一位搭私人飛機出席COP26的世界領袖和名流都是環保偽君子。」

台灣當然有很多主張進步價值的偽君子，以環保之名生財，如風力發電造福眾多親民進黨的廠商；供電優先給高科技業，連累中小企業。偽君子常趁我們生病時，當成他們賺錢的機會，例如最近參與政府採購快篩試劑標案的高登環球，竟然以資本額200萬元、小吃店變身的新手生醫公司，就能承攬政府高達16億元的標案。類似這種案例，如果仔細挖，還不知道有多少。台灣選民一向很會原諒民進黨，但是經歷兩年多的疫情後，期盼選民能沉澱，認清這些偽君子的面貌。