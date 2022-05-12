台灣的新冠防疫，充滿神奇。

擁有賦予執政者至高權限的魔系《傳染病防治法》，又有長期練兵的精銳公衛體系，執政黨爽坐兩年神轎，不僅能輕鬆K歌應酬，還能拚觀光，GDP成長傲人，享盡舉世榮耀。防疫指揮官如神般受到簇擁，百里侯之位隨手挑，卻渾然不知，這正是「清零路線」福蔭之寫照，在國際學術分析的反覆驗證與世界衛生組織獨立調查委員會報告都得到同樣結論：清零路線成本最低、死傷最少，用短時間高強度限制換來更長時間更大自由度，而且經濟表現也最佳。

如果說Omicron傳染力太強不如直接投降；國門關久了也會悶，一定要改走與病毒共存，是否也該看看學界的分析與其他國家的經歷、數據。共存路線門口寫著「減災」招牌，不僅已明示前有大災、多所凶險，更實質代表仍須盡力壓平曲線，而非製造擴散？沒有三兩三，可以隨便上梁山？偏偏，神非凡人，一群「大神」在紅酒醉人的餘暈中，豪氣大喊「新台灣模式」，什麼糧草也沒有的，在愚人節這天，啟動「躺平式共存」，打開通往煉獄之門，把民眾活生生推進去。

神做每件事，都異於凡人。歐美是在每一波疫情肆虐過後才敢高喊回歸「正常生活」，台灣的「神」卻是在疫情升溫之際堅持正常生活，把一切保護生命、壓平曲線的作為，汙名為「紅共路線」；隨著疫情越嚴重，就逆向放得越寬、放得越多，凡間人群的哀號都聽不見。

3月24日預防接種委員會才剛決議「暫不建議5～11歲兒童族群接種COVID-19疫苗」，4月1日突襲開放時卻聲稱「只要打好疫苗，都沒有危險」，忘得很快，只有神才做得到。面對Omicron海嘯，英國、紐西蘭、韓國、新加坡、以色列，都努力將長者第3劑打到9成左右或更高，反觀台灣，多了3個月時間可以準備，長者第1劑接種率只打到86%，還比別人第3劑的低，彷彿疫苗也有一抵三的神力。

「神」聲稱「重症求清零，有效嚴管輕症」。經凡人幫估算，大小症加起來會有數百萬。數百萬怎麼管？對「神」來說很簡單，就是大家自主應變。醫療如何做到不崩潰？就是下令新冠不准隨便收、不是新冠趕出院。神級獨家發明，用「空床」治新冠，治到基隆女士有床不給收、枉死家中。專責病床量從10%、20%擴充到30%，總不能再說醫療量能不足了吧？

於是，不是新冠的其他重症病人就神奇地變成不需要住院了，硬被從醫學中心趕出院，疫情低的縣市病床也納進來同島一命一起計算，怪不得每天發布總是空床多多，醫療都沒崩潰，崩潰的只有醫護與民眾，世界怎能跟台灣比？

抗病毒藥物慢慢買，「神」自有打算。別國拚下放、拚方便、拚快，台灣呢，捏在少數人手上，民眾生病隔離中還要能自我診斷是否高風險、要當柯南查出哪裡有藥、要搞清楚門路、要開藥還一堆行政作業，幾萬名重症高風險病患，只發出幾千份藥，怪不得藥永遠都夠！西藥用不到，中藥也缺貨，還好，有一大堆「類」清冠一號。

學童停課太麻煩，有一種「新台灣密切接觸」叫「九宮格」！要是早點發明，早這麼坐，不就通通不用居隔了？！嫌韓國曲線還不夠陡，政府管制強度維持在25分，硬是比韓國疫情期間的45分還要鬆很多。

但，壓平曲線，對「神」來說，一點都不難。一方面快篩試劑排不到，一方面要先快篩陽性才能驗PCR。大排長龍、知難而退，曲線上不去。

檢驗與生技發展最是神奇。自2020年就說該流感化、生技業要做好準備，哪知台灣生技業老是只有一家爭氣？2021年3家國產疫苗公司只有1家達陣，拿到地表唯一的免疫橋接EUA疫苗；2022年家長跪求唾液型快篩之際，40多家廠商竟都爛到連資料也備不齊，又是只有1家超高效率，拯救全台灣! 神級試劑，神級價格，「神」說：嫌貴就不要買！是阿，只有1家，還不感激？難道不知道：在「神」治理下，窮人沒有生病的權利？！

「神」說新台灣模式兼顧防疫與經濟。果然，疫情應聲四散，旅遊警戒被升級，母親節大家宅在家、哪兒也不敢去。Google行動大數據顯示，母親節前一天的台灣休閒/購物足跡已下降至比疫情前少28.3%、公園足跡減少32.7%、交通站足跡減少38.6%。

台灣防疫，靠人民自力救濟。你能說，這一切，不是神力？（作者為健康永續教育基金會董事長）