美國國務院網站刪除「不支持台獨」以及「認知台灣是中國一部分」等敏感表述之後，白宮國安會印太事務協調總監坎貝爾、國務院發言人普萊斯緊接著重申「不支持台獨」的立場沒變。這究竟是唱紅白臉，還是急剎車？一時間眾說紛紜。但至少可以確定的是，現階段美中之間的政治分歧仍受到一定程度管控，台海情勢尚未到引爆點。

支持上述判斷的依據，主要來自三個面向的事實：首先，就美中關係基本面而言，俄烏戰爭的衝擊正在消退，雙方經過鬥爭與妥協，目前應找到了均可接受的「護欄」。對時局敏感的觀察者們都注意到，4月底至今，北京外交釋出許多耐人尋味的訊號，包括官媒新華社專訪烏克蘭外長並直接引用「俄羅斯入侵」表述，以及「戰狼」發言人趙立堅大談「中美人民友好」等。此外，中國大陸國家主席習近平近日與德、法領導人先後會晤和通話，也擺出給俄烏局勢降溫的姿態。

在另一面可以佐證的事實，是美方很快釋出消息稱，尚未發現中國對俄羅斯進行經濟、軍事援助的跡象，以及拜登政府拋出「取消對中國商品關稅」的想法。合理推斷，應是4月29日中共政治局會議對近期國際情勢和外交策略做出了新的定案，一方面，中方以更積極的行動與普丁侵烏行為切割，安撫美方、爭取歐方，盡快扭轉俄烏戰爭後的國際被動；另一方面，大陸對外實際作為愈軟，對內宣傳也就會愈硬，包括陸媒大動作紀念南斯拉夫「炸館事件」23周年、高調報導東部戰區軍演等，這是北京長期慣用的政治平衡術。

其次，就美中在台海互動面向而言，美方對一中政策的「虛化」固然在繼續演變之中，但迄今為止雙方仍能拿捏底線。過去美方傳統對台論述中，偏向台方的「六項保證」屬於口頭承諾，而偏向陸方的「不支持台獨」則予以書面表述，但近年來美方一中政策丕變，「六項保證」與「不支持台獨」的地位可謂風水輪流轉，前者從口頭承諾上升為書面表述，而後者則降格為口頭承諾，這就是此次國務院網站修改美台關係文字背後的真正邏輯。

不過，針對北京對美方此舉所採取的外交警告、文宣反擊以及軍事演練等回應措施，美方則是顯得老神在在。例如，美國國家情報總監海恩斯本周二表示，北京更傾向選擇以和平方式奪取台灣，並稱目前並無情報顯示俄烏戰爭加速大陸奪台的計畫。上述表態透露，美方認識到北京目前的台海動作仍以政治宣示為主，似乎也說明美中對彼此台海軍事活動的底線有所交換和認知。

最後，就兩岸互動面向而言，大陸全國政協主席汪洋在杭州兩岸青年論壇的賀信中表示「要安寧、要發展、要過好日子，是台灣同胞的共同心聲」，說明北京仍採取「極少數台獨」與「絕大多數台灣同胞」的畫分，潛台詞還是堅持「寄希望於台灣人民」的和統路線。而蔡政府放寬民眾自購境外快篩劑，也解除了大陸快篩劑來台的政治障礙，可見兩岸執政者以各自適當的方式維持著兩岸民間交流合作的空間。

從今年底到明年初，北京將陸續完成高層換屆，相信這段時間台海雖有波瀾，總體氛圍仍是寧靜，但美方修正一中政策的鐘擺已經搖向另一邊，若之後全球經濟持續惡化，台海出現暴風雨的可能性就不容低估了。（作者為智庫研究員）