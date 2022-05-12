國內Omicron疫情日益增溫，一發不可收拾，台灣已有單日確診人數躍居世界第一的紀錄。就在各處藥局大排長龍搶購快篩劑，各群組廣傳買不到的因應方法之際，蔡總統終於親自下令加快開放進口。總是慢半拍的指揮中心，日昨才准許開放個人進口，但同時也訂下許多「不食人間煙火」的規定，真是為德不卒！

首先是食藥署強調，民眾自國外輸入個人自用COVID-19檢驗試劑，每人限一次不超過100劑。試問，「吃的都不夠了，還有剩餘可曬乾的嗎」？民眾需求量龐大，為了省錢不可以大家一起團購嗎？台灣自認比我們落後的鄰居菲律賓，早在去年3月就開放了至少10家的快篩劑進口，同時在網上公布名單，也沒有聽他們自誇「超前部署」。

其次是陳時中宣布，「針對個人自用醫材進口，在疫情這段期間指揮中心放寬相關規定，基本上不限廠牌，但安全自負；自行進口的快篩試劑由於未經認可，因此也不具檢驗證明效力。」陳大指揮官指的是「從大陸進口和只有歐盟認證」的篩劑嗎？就算美日韓產品也一樣無效嗎？沒有檢驗證明效力，換言之就是「不能去急診部做PCR？」你老先生還嫌我們的「快篩之亂」還不夠亂嗎？

日前外媒《德國之聲》也發文表示，台灣快篩試劑不足，德國之聲從總部寄了100份要給台灣的員工，但被卡在海關。這下子可是「臉丟到國外了」。陳時中 在回答記者提問「是否考慮去排隊買快篩了解情況」時，他竟然回說「我已經有了為什麼要去排隊？」果真是權力使人傲慢，身為最高防疫指揮官，這樣的心態還算得上是人嗎？

感謝蔡總統把「蠟燭點亮」，還勞您煩心和操心！指揮中心須知，過去大言不慚的Taiwan can help，早已變成舉世皆知的Taiwan needs help了。陳時中的「金句」已可編輯成冊；如果還打算選台北市長，就少開尊口吧！外交部的「超前部署」，編列1500萬預算購買快篩，在今年1月就先捐贈給宏都拉斯，也欠苦難的台灣人民一個道歉！

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