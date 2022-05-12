近期國防安全研究院公佈的民意調查結果顯示，台灣民眾即使在俄烏戰爭的陰影下，自我防衛的意識仍然很高。其中針對「如果中共真的武力犯台，請問您願不願意為保衛台灣而戰？」這個問題，去年9月的訪問中，有75%民眾願意為台灣而戰。而在今年3月的調查中，比例並未明顯下降，仍有73%願為台灣而戰。這個比例和過去幾年來，台灣民主基金會所公佈的調查結果，相差不大。雖然該基金會採用的問卷題型與國防院略有不同，是以「台灣獨立」或以「中國武統」為前提下，探詢民眾的作戰意願。但即使是這種條件式問法，台灣民眾願意作戰的比例也多半都在七成以上，有時甚至超過八成（譬如2020年面對武統的作戰意願）。

許多評論者認為，上述不論是國防院或是基金會的調查，都是透過封閉式的問卷題型（即願不願意作戰），來探詢民眾面對戰爭時的反應，其結果可能高估了台灣民眾對中國大陸的作戰意願。事實上，若與同樣為政大選研中心執行的「台灣國家安全調查」（TNSS）結果相比較，差異的確不小。但要注意的是，TNSS使用的是開放題型，即在詢問受訪者後，不提供任何選項，且題目不包括任何前提。該問卷的題目很簡單，只單純詢問受訪者：「如果台灣與大陸發生戰爭，請問您會採取什麼樣的行動？」以2020年10月的TNSS資料為例，願意作戰的積極回應，包括「從軍」、「抵抗」、及「保衛國家」等加起來，大約只有23.3%，就算加上較為消極、即回答「支持政府決定」者，加起來也不過33.5%。換言之，從TNSS的資料來看，2020年時頂多只有約三分之一的民眾，願意在兩岸發生戰爭時，為保衛台灣而戰。這和上述封閉式問卷題型，直接詢問受訪者願不願意作戰，所得到的結論顯然有很大差異（譬如同年度民主基金會的調查當中，分別有七成八願意「為追求獨立而戰」，及八成六願意「為抵抗武統而戰」）。筆者認為，這樣的差異主要肇因於兩個可能的測量因素：

第一、 封閉式題型與開放式題型的差異。前者因為有選項指引（即願不願意），因此較容易回答，後者在沒有選項指引下，要民眾在聽到問題時立即回應，其實並不容易。不過，也正是因為不容易，TNSS調查當中，立即提供「從軍」、「抵抗」、及「保衛國家」等積極回應的民眾，肯定是真的很鐵桿，願意為台灣而戰的民眾。提供其他回應的民眾，除了少數回答「投降」、「逃跑」、「支持中國大陸」、或「去中國大陸」等（相加起來約15%）以外，不見得不願意作戰，只是態度上並不積極。事實上，TNSS的開放式題目有23.6%的民眾無反應，即沒有提供任何答案，顯示利用開放式題型來詢問民眾的作戰意願，對於民眾來說，不是一個容易回答的問題。

第二、 為「保衛台灣」而戰所產生的差異。國防院及基金會的調查，都是詢問受訪者願不願意為保衛台灣而戰，而保衛台灣顯然具有神聖的使命感。TNSS的調查則不直接以保衛台灣做為引子詢問行動的意願，較不會發生所謂「社會期望」（social desirability）的問題。

總之，由於這兩個測量上的因素，筆者認為，不論是封閉式還是開放式的問卷題目，都分別有優勢，但也各有限制。封閉式的題目，不論有無設定前提，在直接以「保衛台灣」做為引子詢問作戰意願的情況下，很難跳脫文字引導及社會期望的干擾。於是，會說不願意作戰的民眾，肯定是真的不願意上戰場的。至於回答願意作戰者，其意願很可能摻雜了許多因為問卷題目設計所造成的雜訊。相對地，TNSS的開放式題目，由於提供較少的資訊，民眾不容易瞭解題目的情境，能夠具體回答的難度很高。於是，如果受訪者還會直接回答「從軍」、「抵抗」、或「保衛國家」等，相信是真誠願意為保衛台灣而上戰場的民眾。換言之，前者具體抓到的民意，反而是那些在引導下還「敢」回答不願意，即真心不願意上戰場的，依目前的數據看來，這群民眾大約佔全體民眾的四分之一；後者則是具體抓到不論如何都會願意上戰場的鐵桿鷹派，大概也是四分之一。至於另外約五成民眾，就較可能隨著不同情境、條件、或時機，轉換其作戰意願。總之，封閉式題目因為較具引導性，的確較可能基於社會預期的因素，高估了民眾的作戰意願，但開放式題目則因資訊太少，讓民眾不容易做出判斷，於是較可能低估了民眾的作戰意願。事實上在進行問卷調查時，要求受訪者對於未來或未發生過的事情表達態度或意願，本來就很困難，為此所設計的測量題目，其效度往往要打些折扣，而這樣的顧慮勢必出現在測量民眾作戰意願上。也因此，當我們在解讀相關問卷調查的數據時，上述的限制不可不察。（作者為國立政治大學選舉研究中心研究員暨政治學系教授）

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