●點收黃金過程曲折

由於長官公署規定：任何有關金錢、財務的接收，都必須由專人簽收；夏之驊不是財務人員，不能簽收，更不能開箱。所以單單為此，他們就等了超過半個小時。這段期間，夏也進進出出到和會客室相連的葛敬恩辦公室，跟葛報告相關事宜。

本來應該是財物處的馬祕書來簽收，但是當天因為是正式接收的第一天，要接收的資產實在太多，負責簽收的人都忙得團團轉，馬祕書根本抽不出時間來。最後他終於讓人打電話來傳話：自己單位的移交都忙不過來，目前走不開。夏之驊於是到葛祕書長辦公室請示，葛敬恩裁示由秘書處事務科科長鄭國士來簽收。因為鄭科長屬下有一個財務相關的單位，所以他有資格來簽收。鄭能說日語，夏同時在旁翻譯成英文，所以接下來的整個接收過程，就在中、日、英三種語言夾雜中進行。

首先，中方提出要開箱點驗，艾立刻露出一幅不太情願的表情（夏在作證時用了「unwillingness」這字；他說實在找不出更適當的字來形容艾當時的表情） 。艾文思並說：我不認為需要這麼麻煩；又沒有任何人碰過它，裡面可全是貨真價實的黃金。但留美碩士、英語流利的夏參事立刻回應：不是你說了算，如果有人耍了詐，在裡面放了磚頭，我們聽了你的話，那不是錯把土磚當金磚。不行！我們一定要開箱。結果艾還是很不情願的勉強同意（unwillingness consent）。

中方在4箱中任意挑了一箱。此時，鄭國士則到樓下事務科去找開箱的工具。隔了一陣，他才帶回一把小鐵搥和螺絲起；這是當天他在樓下所能找到的工具。結果費了半天的勁，連箱子外面的包裝（麻繩、鐵絲、和麻袋）都無法解開。此時原田佐插手來幫忙；他似乎比較熟練，但是因為工具不當，弄了半天還是打不開。最後艾文思及時出手，從褲後口袋中拿出了一把小刀，先把箱子外面所有的麻繩和鐵線都割斷，又去掉緊緊裹著箱子的麻布袋，才得以用鐵錘和起子把箱子翹開。箱子打開以後，基於職責，夏之譁不敢片刻離開會客室。

夏之譁在木箱的外殼看到一個木製的符號牌，上面寫的是32。他就問艾：從這個號碼來判斷，似乎還有更多箱的黃金，否則他們為什麼放32號在這箱上面。艾文思則回答說：沒有其他的箱子了，就這麼4箱；這些號碼牌不代表任何意義，可能只是原本空木箱上的序號而已。夏之譁接著問：那你問過日本人（原田）還有沒有更多的箱子？艾文思回答說：他說沒有了。

夏在作證時也當場確認了法庭上由他從臺灣帶來的兩項證物：裝金幣的木箱以及裹在木箱外面的麻布袋。夏之驊也談到他在台時曾經在台灣銀行的保險庫中，開箱檢查過所有的金幣。他甚至還帶了兩枚和法庭證物一模一樣的金幣，以便比對。

箱子打開後，夏接著請人全部數了一遍。然而當他正準備請同僚一一秤重時，又遭到艾強烈的反對；但夏還是堅持。夏請人秤了每一對玻璃紙包的金幣，一共秤了250包。最後又把沒有開箱的其它3箱，連箱子一起秤了一遍。

過程中，夏之驊曾經問艾文思是否知道這些金幣值多少錢？艾稍微算了一下，然後告訴夏：這4箱金幣大約值35萬或40萬美金。

●原田交代黃金來源

秤過金幣後，夏接下來請鄭國士叫原田寫下此批黃金來自何處、一共有多少、之前是如何保管的、這件移交向誰報告過。這時候在旁的艾文思反對得更激烈，宣稱：慢點（Well，……），陳長官可曾是答應過我這件事會保密的，我們不希望嚇到告密者，而且我也答應過原田不會有事的；我不認為有任何需要把這些麻煩加在他身上。夏則鄭重的回答（stated）：對不起（Well，……），從今天起，所有日本人的辦公室都要移交到中國的手上，而其中的每一件移交，都必須要有收據；所有官方文件、財產帳冊、以及資產交接，也都必須有正式的紀錄。

夏講完後，艾文思就將原田拉到一旁，用日文夾雜著英文討論了一陣，最後原田還問艾文思允許他寫嗎？（Is it permissible to write？） 艾點點頭。原田就將這批黃金的來歷寫下來；他先在紙上擬了一個草稿，寫完後就經夏轉交給鄭國士，而後鄭用中文當眾宣讀，夏再翻成英文唸了一遍。之後，原田就謄寫到另外一張紙上，並在這份手寫的文件背面用日文寫下註腳：」每箱有250包共500枚金幣，每一枚金幣重30公克，總督、參謀長、副參謀長以及財務處長都知道這件事，但是（今天）這4箱的移交，並未告知財務處長。」

原田最後在正面左下的角落簽了名。夏請他蓋一個章，但他沒有帶圖章。（註，夏在作證中提到：對中國人和日本人而言，在一項交易中圖章是最重要的印證）之後，夏先向艾文思解釋了一遍，再請他在背面簽了名。緊接著，這份手寫的來歷說明書，就立刻被送到隔壁葛敬恩的辦公室。（見下框內文這張原田親筆書寫的黃金來歷表，開庭時成為美國檢方所引用的證物之一）

【原田佐手寫黃金來歷】1945年的2月底，陸軍部運了此批黃金到台灣的屏東機場，預定運往馬尼拉，但當該飛機3月離開屏東機場後，途中天氣轉壞，同時又遇到了敵機，只好則折返屏東。自此又曾經嘗試空運了幾次，但是都沒有成功。只好在5月初將這批黃金從屏東運到台北，交由台灣軍司令部保管。該批黃金一共4箱（每箱15公斤），共60公斤。是東京軍部交給台灣的陸軍保管。台灣軍參謀本部參謀軍官原田佐（簽名）

原田交了這份黃金簡歷後又告訴中方：這件事情總督府辦公室以及日本財政部都知道。

此時鄭國士用日語問原田：日軍還有其他的黃金嗎？原田回答：就這麼多。而後中方開了一份收據給原田。按照中方的規定：所有接收的項目都要開正式的收據，所以就由鄭國士簽了一張收據給原田。原田將收據夾在小筆記本中，然後放進上衣的口袋。全部的接收過程大約從11：00開始而於13：30結束。

原田回去後就將收據交給了村澤（Murasawa）上校，同時也附上了一份書面報告。下午，原田又去富田町將剩餘的3箱金幣領出，並將其轉移到到植物園旁的軍需部庫房。

這一天，聯絡組的總部辦公室也搬離了舊美國領事館，而遷到了原第二高等女子學校（今中山南路立法院大樓）。該處距離陳儀的辦公室只有100多公尺左右。艾文思回到總部後，將在陳總部移交四箱黃金的過程，向貝格和顧德理作了詳細的報告；而且宣稱：黃金移交的事已經全部結束。

圓圈為原第二高等女子學校，今台北立法院。1945年11月到1946年4月曾為美軍聯絡組的總部。方圈為台灣行政長官公署，該地原為台北市役所，今為行政院。（圖片 : 中研院 GIS，作者炳文提供）

【未完待續，炳文專欄每周五刊出】