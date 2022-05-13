長年致力研究原住民文化的人類學者、中央研究院民族學研究所兼任研究員胡台麗辭世，享壽72歲。（國立台灣博物館副研究員李子寧提供）

這兩天，壞消息接連傳來。

台灣著名人類學家，紀錄片導演胡台麗女士，於5月7日去世，享年72歲。胡台麗不僅是著名的人類學家和民族學研究專家，她還拿起攝影機，在自己深入田野調查的時候，記錄台灣少數民族等各類族群的影像，並通過這些影像，促進不同族群的溝通和理解。

胡台麗的紀錄片作品包括《矮人祭之歌》、《蘭嶼觀點》、《愛戀排灣笛》、《石頭夢》等，曾獲台灣國際紀錄片雙年展評委特別推薦獎，芝加哥國際電影節紀錄片銀獎等獎項。

《讓靈魂回家》（取自網路）

同樣是5月7日，韓國著名女演員，威尼斯影后姜受延去世，享年56歲。

1986年，20歲的姜受延就憑借《借種》獲得威尼斯影后。

姜受延去年10月底出席江陵國際電影節。（美聯社）

1987年，21歲的姜受延受邀到台灣拍攝電影《落山風》，這部電影根據汪笨湖的小說改編，是著名女導演黃玉珊首部獨立執導的長片。

《落山風》講的是禁忌的姐弟戀，雖然姜受延比楊慶煌小六歲，但演出成熟又飽受情慾禁錮的素碧，還是相當成功的

《落山風》（取自網路）

5月9日，大陸著名表演藝術家秦怡去世，享年100歲。秦怡老師是坎坷了一輩子，也美了一輩子。

大陸資深女演員秦怡過世，享嵩壽100歲。（圖／取材自新浪娛樂微博）

秦怡是16歲，也就是1938年的時候進入電影圈的，她在電影圈長達84年！這84年中也串起了漫長的兩岸電影歷史。她也和後來成為台灣三大公營電影機構的「中制」淵源很深。

秦怡於1938年從上海到武漢去作抗日宣傳的時候，到位於漢口的中國電影製片廠當實習演員，從而一腳踏進電影圈的。

中國電影製片廠最初是1936年成立的漢口攝影場。1938年9月，成立半年的「中制」就因為戰火不得不撤到重慶。秦怡在這期間拍攝了著名電影人史東山導演的《好丈夫》，那部電影中還有後來跟著「中制」去台灣了的著名演員王玨、井淼等。

想不到吧，台灣著名演員井淼，也就是井莉的爸爸，竟然主演了秦怡第一次亮相大銀幕的《好丈夫》。

1943年，中國電影製片廠的抗日電影《日本間諜》上映，秦怡演的是中國少女。不過這個時候她已經離開了「中制」，活躍在話劇舞台。

中國電影製片廠。（網路圖片）

1946年，「中制」從武漢搬遷到南京。而也是在1946年，回到上海的秦怡拍攝了「中央電影攝影場」、國泰、文華等公司的電影，開始活躍在上海影壇。

上海解放後，「中央電影攝影場」一、二廠融入到了上海電影製片廠中，秦怡也成為上影廠的演員。

秦怡主演的第一部中央電影局上海電影製片廠的電影，名叫《農家樂》，上映於1950年。

而那邊廂，「中制」1948年8月遷往台灣。在很長一段時間裡，它與「中影」、「台制」一起，成為台灣三大公營電影機構之一。「中制」的經歷比較坎坷，剛到台灣就被一把火燒光了所有家當，又由於隸屬軍方，拍攝類型所限，遷往台灣多年，拍攝的劇情片很少，其中《揚子江風雲》《緹縈》《女兵日記》等算是比較有名，但大多都屬於「外包製作」的作品。

「中制」於1995年起停止電影拍攝，成為一個歷史名詞。

2015年，「中制」出品的《揚子江風雲》修復版在上影節展映，「中制」的廠牌在時隔近70年後，再度出現在上海的影院中。

謹以此文送別和紀念三位傑出的女性影人。（台片所）

（本文來源：「映畫台灣」公眾號）