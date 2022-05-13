上海名媛以交際稱者，自陸小曼、唐瑛始。繼之者為周淑蘋、陳皓明。周為郵票大王周今覺女公子，陳則駐德大使陳蔗青之愛女。其門閥高華，風度端凝，蓋尤勝於唐、陸。自時厥後，乃有「AA」殷明珠，「FF」傅文豪，而交際花聲價漸與明星同流。

敵偽之際，復有藍妮稱雄一時，作風大膽，與唐、陸、周、陳固不可同日語，視AA、FF亦望塵莫及，於是交際之花混為惡名，聞者卻步矣。

唐瑛出身教會學堂，華貴雍容，與人語甜如玫瑰。父威廉唐，時為名醫，兄腴廬，為宋子文親信祕書，每行動相隨。宋在北火車站遇刺，時當夏令，子文習慣戴白巴拿馬草帽，是日獨不御，而腴廬御之，二人身材高大相等，故誤中副車。腴廬歿，子文深為惋惜，存恤其家甚厚。

唐瑛嫁鎮海李祖法，雲書先生子。李氏以商業起家上海，宗族之盛，以祖字排行者以百數，皆為有名於時。祖法留法，學市政水道工程，故謔者稱之為陰溝博士。唐好舞，留學生舞藝往往低劣，祖法乃邀熊七共遊，七，熊鳳凰總理之族子也。

民初名媛唐瑛（取自百度百科）

時上海舞廳推大華，位於靜安寺路之中。廣園20畝，古木參天，時花匝地。廳事皆大理石製，地滑凝脂，柱瑩玉石，裸體礬石像數十尊，悉義大利名琢。舞者匝石像而迴旋，名媛吉士，美盡中西。御晚禮服，繁燈照屐，五色轉動。唐瑛御白紗裳，長裙窣地，與七相將，交臂起舞。祖法輒手咖啡一杯，目逆而送之。唯大華時間，中夜輒止。李已思睡，唐興未闌，則偕熊七更出舞於黑貓，祖法獨自先歸。

黑貓在愚園路底，與惠而康毗鄰，地位窄小，音樂緊張，夜遊者集此，通宵不休。而王吉以桃李之姿，據狂歡之寨，為舞娘魁首。王吉喜御黑綢衣，束紅緞帶，袒胸露肩，煙視媚行，不知幾許兒郎為其顛倒？熊七舞，屢目逆之，王吉亦平視，見唐瑛，不覺自失。後，瑛來，王輒起去，如尹邢之避面。然吉每語人，除唐瑛外，固不作第二人想也。

唐瑛與熊七遊，久之，祖法頗疏怨。嘗言之志摩，志摩亦憮然，以為相憐有同病也。然唐李終致仳離，瑛嫁熊七，不復舞。衣服樸素，時時提竹筥，出現於西摩路小菜場，又喜散步，每當夕陽影下時，輒見其推一孩車，掩映綠樹扶疏之下，雙頰仍紅如玫瑰。勝利後，丰姿尚如20許人。而小曼憔悴，有見者，春歸如夢矣。

大華後因地皮漲價，被地產商拆為平地，今之大華路一帶大廈，美琪大戲院、大都會、維也納舞廳、美琪大樓，皆大華之故址也。

徐志摩偕小曼南下時，江小鶼、張禹九、唐瑛正組織雲裳時裝公司於同孚路口，為上海時裝公司的第一家。小鶼、禹九皆美丰儀，善於體貼女兒家心理，故雲裳時裝的設計，亦獨出心裁，合中西而為一。唐瑛、小曼為雲裳臺柱。二人的美，可以玫瑰和幽蘭來做比方。玫瑰熱情，幽蘭清雅，熱情的接近學生界，清雅的接近閨門派，以此雲裳生涯鼎盛，而效顰者踵起。唐、陸不久倦勤，并刀鈿尺間，不復見二人裁量倩影，而南北交際花之名乃大噪於時。

【未完待續】