陳時中到榮總視察遭民眾高嗆｢下台｣！陳時中也只有摸摸鼻子自找台階說：｢疫情期間大家心情不是那麼平靜，我想過去就好！過去就好！｣

或許啦，或許陳時中碰到的人不對，如果是綠營死忠支持者或許情形不一樣。

不過綠營人士現在還會義無反顧地支持他嗎？那可不一定，自從蔡主席在中常會怒指快篩劑實名制不妥後，綠營內部批評聲浪亦開始此起彼落，高嘉瑜、王世堅、鄭文燦、陳建仁紛紛跳出來指責快篩劑政策的不當，這在過去是從來沒有的現象；只有蘇貞昌還在替陳時中緩頰，說陳時中帶領防疫團隊不眠不休、夜以繼日，由於他的沉著應對與努力，才會有這樣的成績。

奇怪！為什麼蘇院長和民眾看到的不一樣，民眾看到的是防疫指揮官穿著花襯衫趴趴走、在小巨蛋開唱、在室內高舉紅酒杯飆歌；民眾看到的是疫苗不足，要國外施捨、要民間支援採購，要民眾排長龍買快篩劑……這樣的場景想掩飾也掩飾不了，會有人當眾喊｢陳時中加油｣、｢陳時中選市長｣才怪！

或許，陳時中就是綠營年底選舉崩盤的破口也說不定。

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