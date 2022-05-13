有位與陳時中有二、三十年交情的醫師黃金舜，公開表示他會支持陳時中參選台北市長，因為他認為「陳時中的『調性』與台北市相符合。」

為了能理解「調性」這兩個字是什麼碗糕，我還特地上網去查了一下。

原本「調性」這兩個字，與音樂有關，譬如C大調、A小調之類的，後來被文青們引申為「個性與風格」。 最有意思的是這句註解：「有調性的人，即便是行走在黑夜裡，他的影子也要比別人大上兩倍！」這點倒是挺符合陳時中這個狂妄不羈的個性與玩世不恭的風格！

不知用低沉的煙嗓唱出C大調男低音，是否就是陳時中的「調性」？ 不知喜歡喝酒時有女作陪是否也是他的「調性」？ 總喜歡蹭女歌星一起合唱，是否也是他的「調性」？

然而，因職務關係到立法院接受質詢，時而油腔滑調、時而拍桌怒罵；在路上碰到路人抗議指責咒罵時，則嘻笑如故、舉重若輕；因疫情失控讓總統震怒了，他還能「泰山崩於前而不改其色」，絕不認錯道歉。 無論做的再如何天怒人怨，他總能嬉皮笑臉地耍帥，只能說這只是個痞子「調調」，而不是「調性」了！

不知這位老醫生為何說陳時中的「調性」與台北市相符合？ 難道說台北人多數也是做人如此輕浮、遇事總是輕率厚顏、做錯事總是唾沫自乾？

我是個在台北生活了一輩子的台北人，為了能在高房價、高生活費的台北市過日子，我們總是兢兢業業、認真的工作、誠懇地做人。我所知道多數台北人的「調性」，就是守法守規矩、對人謙和有禮、做錯事主動向人道歉認錯。

如果說台北人喜歡或認同這種玩世不恭、具有痞子「調調」的人來當市長，那簡直是對台北人最大的侮辱！

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