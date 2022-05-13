陽明交通大學教授邱淑媞主張共存是社會屠殺，尤其是對無法打疫苗的兒童，是無情而不負責任的殘酷做法。台灣預防接種委員會才剛決議國小生不打疫苗，在這樣的情況下開放，等於是蓄意殺害兒童。根據最新的全球系統性回顧分析，兒童感染後的新冠後遺症盛行率，可能高達25%，對個人、家庭與社會的長期影響，不容輕忽。

全球資料庫《Numbeo》綜合各項指數，列出了2021年各國生活品質排名，台灣醫療健保指數這部分位居第一。然而，根據美國Worldometers網站統計，台灣單日確診數，在5月8日新增44361例，超過南韓40064、美國37513例，慘登世界第一。5月9日，美國確診數50718例，排名全球第一，台灣以40295排名第4。至5月10日，台灣新增50828，南韓新增49896例、澳洲47724例、日本33664例，台灣至少是亞洲第一。台灣空有漂亮的醫療資源排名，疫情一來超前部署完全淪為空話，無論是施打疫苗，還是購買口罩、快篩劑等物資，全部都要苦待與排隊。

如今疫情升溫醫療量能難以負荷，蔡政府決策官員嚴重低估Omicron病毒爆發力，對人民健康與生命造成的傷害，以及對社會、經濟與生活造成全面衝擊，官員難辭其咎。疫情失控折射民進黨官員政治精算能力遠遠高於社會治理的測算能力，九合一選舉提名、廝殺、佈局，民進黨樣樣都沒有落下，在疫情爆發確診數直線上升時卻乾脆躺平，要民眾「自主應變」，進一步說明民進黨只有選舉人才，缺乏治理人才。一個治理缺陷的無能政府比新冠病毒更可怕！（作者為桃園市議員擬參選人）

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