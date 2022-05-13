針對之前台北市議員侯漢廷、新黨青年軍王炳忠等人，被訴涉嫌與陸生周泓旭共謀，替中共發展組織，因為台北地方法院一審判決5人無罪，經北檢上訴後，稍早台灣高等法院二審審結，13日判決王炳忠等5人仍然無罪。檢方如果繼續不服可上訴，但須符合刑事妥速審判法的相關規定。這個結果，形同打臉北檢的起訴。

檢方指控，王炳忠、林明正、侯漢廷及王父王進步4人接受國台辦政黨局副處長崔趙輝、上海市對外聯絡辦公室官員趙超指示，共組「新中華兒女學會4人核心決策小組」、「星火秘密小組」等在台發展組織，王炳忠另以「燎原新聞網」、「新中華兒女學會」、「台大中華復興社」社團組織為掩護，吸收現、退役軍人、青年、學生等階層人士，涉違國安法。

一審時法官認為，王炳忠等成立的組織與新黨榮譽主席郁慕明為宣揚理念而成立有關。也就是說，「星火」及「燎原」等名詞，是新黨青年軍在政治場合上的慣用語詞，無法憑此認定王炳忠等人使用「星火小組」一詞，就是組成「秘密」小組為中共發展組織，所以判決王炳忠等人無罪！

一審法官如此澄清相關組織的成立並沒有違反國安法規範，但檢方還是堅持上訴。也因為沒有明顯新事證可以入渠等有罪，所以台灣高等法院今駁回，維持判決5人無罪。筆者認為或許北檢配合相關單位希望羅織罪名讓王炳忠等予以定罪，讓新黨這些與中方友好的年輕政治人物有所忌憚。

殊不知因為攸關憲法保障言論與人民有集會自由牴觸時，一、二審法官很難認可檢方假嚴格國安制約，而犧牲相關的民主國家好不容易建立的自由內涵....所以筆者舉雙手支持法官維持一審原判，當然更希望檢方排除意識形態干擾，不要再堅持上訴了！

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